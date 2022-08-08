更多編輯台推薦新聞：
颱風愛挑父親節來台？鄭明典：22年間6颱發布陸警
生活

颱風愛挑父親節來台？鄭明典：22年間6颱發布陸警

18歲來台求學5年 宏都拉斯大使：台灣是我第二個家
政治

18歲來台求學5年 宏都拉斯大使：台灣是我第二個家

影片／台灣小將辛苦近45天奪U12季軍 教練盼多給鼓勵
運動

影片／台灣小將辛苦近45天奪U12季軍 教練盼多給鼓勵

共軍軍演72小時 台灣海域船舶情勢一次看
政治

共軍軍演72小時 台灣海域船舶情勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
增9例BA.5本土病例 北部占比可能達10%
首頁 / 生活

「躲太陽」條款待立法通過 若肇事仍須究責

2022/8/8 15:09（8/8 15:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
機車族停等紅燈時未於停止線前依車道連貫暫停，停於道路陰影處躲避艷陽。高市警交通大隊表示，駕駛人任意車道暫停若肇事，仍須擔負肇事民刑事責任。（示意圖／中央社檔案照片）
機車族停等紅燈時未於停止線前依車道連貫暫停，停於道路陰影處躲避艷陽。高市警交通大隊表示，駕駛人任意車道暫停若肇事，仍須擔負肇事民刑事責任。（示意圖／中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵、蔡孟妤台北8日電）夏日炎熱高溫，機車族停等紅燈時未於停止線前依車道連貫暫停，停於道路陰影處躲避艷陽。高市警交通大隊表示，駕駛人任意車道暫停若肇事，仍須擔負肇事民刑事責任。

針對這類駕駛行為（「躲太陽」條款），交通部已於今年3月份「道路交通管理處罰條例」修正草案時，增列於第58條，目前待立法通過。

對於媒體報導，高雄市政府警察局交通警察大隊表示，汽、機車騎士行至交岔路口前停等紅燈時，未依停止線前依車道連貫車流暫停，或於距交岔路口數（10）公尺處暫停行為與臨時停車有別；也與道路交通管理處罰條例第43條第1項第3、4款關於迫使他車讓道及行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停危險駕駛情節不符。

高市警交通大隊呼籲雖然夏日天氣炎熱，機車族仍應依規定至停等區等候，切勿於車道暫停；如駕駛人任意於車道暫停造成交通事故，仍須擔負肇事民刑事責任。

高雄市政府交通局表示，道路上行駛車輛依交通號誌管制，有其行止速度與節奏，若民眾因遮蔭而任意停等道路上，恐因後方車輛未注意遭撞擊，甚至影響其他用路人安全，呼籲民眾遵守交通規則。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

一名汽車駕駛日前開車行經處道路時，前方機車騎士突然路中間停車樹蔭下躲太陽，駕駛不滿向警方檢舉，由於檢舉不成立，因而在臉書社團「爆料公社」發文抨擊。

駕駛認為，機車騎士情況觸犯「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」；但高雄市新興警分局回覆認為「該車係屬暫時停止行駛，非臨時停車，故本案不予舉發。」（編輯：孫承武）1110808

延伸閱讀
蘇花改將開放白牌機車 公總提4方案試辦6個月7月熱又乾 均溫歷史同期第7高、雨量第5少頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害如何預防急救一篇看懂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族