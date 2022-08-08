「躲太陽」條款待立法通過 若肇事仍須究責

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機車族停等紅燈時未於停止線前依車道連貫暫停，停於道路陰影處躲避艷陽。高市警交通大隊表示，駕駛人任意車道暫停若肇事，仍須擔負肇事民刑事責任。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵、蔡孟妤台北8日電）夏日炎熱高溫，機車族停等紅燈時未於停止線前依車道連貫暫停，停於道路陰影處躲避艷陽。高市警交通大隊表示，駕駛人任意車道暫停若肇事，仍須擔負肇事民刑事責任。

針對這類駕駛行為（「躲太陽」條款），交通部已於今年3月份「道路交通管理處罰條例」修正草案時，增列於第58條，目前待立法通過。

對於媒體報導，高雄市政府警察局交通警察大隊表示，汽、機車騎士行至交岔路口前停等紅燈時，未依停止線前依車道連貫車流暫停，或於距交岔路口數（10）公尺處暫停行為與臨時停車有別；也與道路交通管理處罰條例第43條第1項第3、4款關於迫使他車讓道及行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停危險駕駛情節不符。

高市警交通大隊呼籲雖然夏日天氣炎熱，機車族仍應依規定至停等區等候，切勿於車道暫停；如駕駛人任意於車道暫停造成交通事故，仍須擔負肇事民刑事責任。

高雄市政府交通局表示，道路上行駛車輛依交通號誌管制，有其行止速度與節奏，若民眾因遮蔭而任意停等道路上，恐因後方車輛未注意遭撞擊，甚至影響其他用路人安全，呼籲民眾遵守交通規則。

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一名汽車駕駛日前開車行經處道路時，前方機車騎士突然路中間停車樹蔭下躲太陽，駕駛不滿向警方檢舉，由於檢舉不成立，因而在臉書社團「爆料公社」發文抨擊。

駕駛認為，機車騎士情況觸犯「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」；但高雄市新興警分局回覆認為「該車係屬暫時停止行駛，非臨時停車，故本案不予舉發。」（編輯：孫承武）1110808