美濃野蓮農助水雉繁殖 留田不收、錯失下期種植

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）今年有「凌波仙子」水雉在美濃湖附近的野蓮田裡築巢，農民李金洲為保育讓利，留下1/3田、市值約5萬的野蓮不採收，還錯失下期種植，並親自架橋避免小水雉落入水溝。

高雄鳥會與志工團隊在美濃湖畔經營2塊相鄰的水雉棲地，由劉孝伸和黃淑玫夫婦集結民間力量合力租下、管理近1甲土地，高雄市政府觀光局近年也撥用約1公頃面積土地，與高雄鳥會合作經營，志工合力種下水雉愛利用的芡實、齒葉睡蓮、菱角等植物，近年成功吸引保育類鳥類、有「凌波仙子」美稱的水雉築巢。

不過，今年卻有鳥友發現，有一隻公鳥選在附近即將採收的野蓮田裡築巢，吸引母鳥產下4顆蛋。

野蓮又稱水蓮，是美濃常見經濟作物，為浮葉型水生植物，但因通常在長到可以承載水雉重量前，就會被採收，少有水雉在其上築巢且繁殖成功的紀錄。

高雄市野鳥學會水雉棲地復育工作站主任陳柏豪告訴中央社記者，這一巢在孵蛋期間，就面臨野蓮採收期，但農友李金洲得知有水雉在田裡築巢，樂意留下1/3片田不採收，讓水雉安心孵蛋，犧牲的野蓮市值粗估新台幣5萬元，還因此錯失整片田下一期種植的時機。

4隻小水雉在6月24日接連孵化，但隨著小水雉長大，活動力比較好後，開始會到隔壁田區覓食，卻有幾次不慎掉進三面光式的灌溉溝渠後爬不上來，在一次落水事件中，雖然志工努力打撈，其中一隻小水雉仍與兄弟姊妹分開。

看到這個情況，野蓮農李金洲決定幫水雉蓋一座橋，用黑色網布幫溝渠「加蓋」，避免小水雉再落入死亡陷阱，義舉感動鳥友，被大家戲稱為「金洲大橋」，小水雉在會飛前也天天踏著金洲大橋到隔壁田覓食。

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為水雉繁殖讓利、付出，陳柏豪說，農友可以透過申請農地友善獎勵金，或加入水雉巡守隊參與保育，也可申請自主巡護獎勵金，但像李金洲這樣放棄採收的情況，繁殖通報獎勵金卻僅有一巢數千元。

陳柏豪說明，這是因為水雉繁殖通報獎勵金是比照台南官田經驗訂定，但官田區種植的是菱角，採收並不影響水雉繁殖，美濃的野蓮則需要放棄採收才能讓小水雉安心長大，仰賴農民讓利；而且美濃目前相關生態給付，也不像台南有專業調查人員查驗，若有完整規劃，對政策長期推動會更好。（編輯：謝雅竹）1110814