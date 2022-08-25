早安世界》BA.5疫情預估9月中下旬達高峰 特徵為重複感染
BA.5疫情預估9月中下旬達高峰 特徵為重複感染
國內COVID-19本土個案24日新增2萬8397例。隨BA.5疫情攀升，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝預估，下週單日確診數突破3萬例可能性高，研判將發生在8月30日至31日，依據內部模型推估高峰期將落在9月中下旬。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，雖然今年4、5月本土疫情爆發後，有很多民眾感染，但BA.5株有更明顯的免疫逃脫特性，重複感染將是下一波疫情的特徵。（看完整報導）
颱風馬鞍漸遠離 25日轉西南風中部以北防大雨
中央氣象局表示，颱風馬鞍漸漸遠離台灣，25日各地又回到悶熱的天氣，轉西南風，西半部午後有局部短暫雷陣雨，中部以北可能有局部大雨發生，南部地區清晨亦有零星短暫陣雨。氣象局長鄭明典在臉書表示，今年7月少雨來得很極端，如果沒有颱風雨水灌注，10月中南部又要進入新一輪枯水期。他也預測，未來1個月有西南風增強，可能帶來水氣。（看完整報導）
警開槍規定鬆綁 2情況不必寫報告
明德外役監獄逃犯林信吾22日殺害台南市警員凃明誠及曹瑞傑，23日落網送辦，南檢訊後聲押，台南地院24日下午認定林信吾犯後滅證逃亡及有反覆實施強盜犯罪之虞，裁定羈押。這起案件使警員用槍時機引起討論，警政署指出，為鼓勵警員正確、合法使用槍械並減輕執勤負擔，即日起警員執勤時單純對空鳴槍、未造成傷亡或財損等合法使用警械案，詳細開槍經過情形，可改為登錄在工作紀錄簿，以代替書面報告。（看完整報導）
中華大學認定林智堅論文抄襲 指導教授賀力行與口委李友錚送教評會
前新竹市長林智堅碩士論文涉嫌抄襲，中華大學24日公布審查結果，認定林智堅的碩士論文確實存在抄襲情事且情節重大，確定撤銷其碩士學位，並公告註銷學位證書。中華大學表示，此次林智堅碩士論文的指導教授賀力行與口試委員之一李友錚分別為竹科計畫共同主持人及計畫主持人，對其碩士論文與計畫結案報告高度雷同卻未明察，顯有疏失，將送教評會檢討。林智堅透過委任律師黃帝穎表示，對於審議結果感到遺憾，將與律師研議如何進行救濟。（看完整報導）
與海協會長張志軍餐敘 夏立言：表達台灣民眾對軍演不滿及憂慮
在共軍持續對台進行軍事騷擾威脅之際，國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸，24日晚間與海協會會長張志軍餐敘。夏立言表示，既然要反映台灣民意，就必須直言不諱，第一要務就是傳達台灣民眾對於大陸軍演的不滿與憂慮。除了與張志軍共進晚餐，外傳夏立言一行將與國台辦主任劉結一見面，但黨主席朱立倫說並無此事。（看完整報導）
俄國侵略烏克蘭滿半年 澤倫斯基誓言收復失土 歐美持續支援
烏克蘭24日在俄羅斯入侵滿半年之際，紀念脫離蘇聯獨立31週年，總統澤倫斯基誓言將奮戰到底，收復失土。法國總統馬克宏、英國首相強生、德國總理蕭茲與波蘭總統杜達也表態持續力挺烏克蘭。美國總統拜登則宣布，將對烏克蘭提供近30億美元軍事援助，這是美國目前對烏克蘭最大筆的援助。（看完整報導）
日本擬建新一代核反應爐 福島核災後首度政策大轉變
日本2050年將面臨缺電、減碳速度慢的結構性問題，首相岸田文雄24日下令相關單位研擬新世代核能電廠的研發與建設。日本政府原本立場是「不考慮新建或改建核電廠」，如果真的要建設新世代核電廠，將是日本在2011年311大地震引發福島核災後相關政策的重大轉變。（看完整報導）
美副國務卿雪蔓與中國大使秦剛會談逾一小時 聚焦台海議題
美國副國務卿雪蔓23日在國務院會見中國駐美大使秦剛，雙方會談一個多小時，這是美國眾議院議長裴洛西8月初訪台後美中資深官員首次會晤，秦剛會談後步出國務院大樓時面色略顯凝重，面對媒體採訪請求僅以「謝謝大家」回應。美國國務院也避談會議內容，僅說會確保美中溝通管道暢通。外媒報導，雙方談論重點為台海議題。（看完整報導）
小廚神朱如茵見偶像江振誠切磋學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方
小廚神朱如茵（Liya）今年暑假趁空檔與家人返台，24日與她的偶像名廚江振誠會面，以紅燒牛肉麵為主題一起切磋廚藝。她說，從沒想過可以用炭烤的方式料理，不一樣的煮法，會發想出不一樣的東西。對於江振誠傳授牛肉麵的獨門秘訣，朱如茵說「我不會跟別人分享，只會在家裡吃」。（看完整報導）
前資安主管：推特易受中俄等政府影響 威脅美國國安
推特前資安主管扎特科大爆公司內幕，說推特特別容易遭外國政府利用，無論是從不可信的中國來源收取資金，還是建議公司屈服於俄羅斯的審查與監管要求，這讓美國國家安全受到威脅。札特科並說，目前在職員工工資表上甚至可能有外國特務。（看完整報導）
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