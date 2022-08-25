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UNICEF網站指疫苗單劑約10美元 莊人祥：非各國官方資訊

2022/8/25 18:41（8/25 18:58 更新）
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指揮中心25日解釋，UNICEF網站上的數據不是各國提供，而是搜集網路公開訊息。（指揮中心提供）
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（中央社陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北25日電）中央流行疫情指揮中心日前公布疫苗採購金額，平均1劑花新台幣765元，但媒體報導聯合國兒童基金會網站上疫苗價格約10美元（約新台幣304元）。指揮中心發言人莊人祥今天解釋，網站上資料非各國提供，且多是透過COVAX平台購買的疫苗價格，COVAX賣給貧窮、富有國家價格皆有差異。

有媒體報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）網站提供疫苗單劑價格。莊人祥澄清，網站上的數據不是各國提供，而是搜集網路公開訊息，如媒體報導，不代表各國政府可違反保密協定提供疫苗價格，網站強調數據是公開資訊提供，不保證正確性、時效性，如應用須自行負責。

至於據UNICEF公開資料，疫苗價格約10美元，台灣疫苗均價新台幣700多元貴了一倍。莊人祥說，網站上許多資料是透過COVAX平台購買的疫苗價格，COVAX賣給貧窮、富有國家價格不同，人口多寡、廠牌等，都會影響疫苗均價。（編輯：曹亞沿）1110825

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