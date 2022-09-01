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軒嵐諾颱風眼清晰 吳德榮：2日清晨有發布海警條件

2022/9/1 08:29（9/1 08:45 更新）
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強颱「軒嵐諾」颱風眼清晰可見。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
強颱「軒嵐諾」颱風眼清晰可見。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象專家吳德榮今天表示，強颱「軒嵐諾」颱風眼清晰可見、結構紮實，今天起至4日上半天，北部、東北部轉陰有雨，將帶來連續多日大量降雨，北台缺水壓力可望紓解；明晨已有發布海上警報條件，仍須持續觀察。

根據中央氣象局網站，強颱軒嵐諾中心氣壓920百帕，今天凌晨2時的中心位置在琉球南南西方300公里海面上（台北東南東方540公里），以每小時16公里速度，向南南西進行後，近似滯留。

氣象局指出，第11號颱風外圍環流影響，今天台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖易有9至10級強陣風；高雄沿海空曠地區及金門、蘭嶼、綠島亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天日凌晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，強颱軒嵐諾的颱風眼清晰可見、結構紮實。

吳德榮指出，最新中央氣象局路徑潛勢預報圖顯示，因「藤原效應」第11號強颱軒嵐諾在琉球南方海面，偏西南前進，另一「熱帶低壓」在「軒嵐諾」東南東方，朝西北西前進，兩者在宮古島南方海面逐漸整併成一個「大型颱風」，移速減慢、滯留打轉。

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

吳德榮指出，預計軒嵐諾將轉向偏北，經宮古、石垣島附近北上，暴風圈通過台灣東側海面，明晨已有發布海上警報條件，不過「不確定性」仍很大，應持續密切觀察。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今天起至4日上半天，軒嵐諾外圍環流影響，北部、東北部轉陰有雨，將帶來連續多日大量降雨，北台灣缺水壓力可望獲得紓解，山區也要注意坍方、落石等現象。

吳德榮提到，其他地區受到影響相對較小，偶有局部陣雨；明天起至3日北台灣陸地及各沿海地區易有強陣風出現，海面風浪增強，海邊有長浪，皆應注意；北台灣明顯轉涼，中南部氣溫略下降，但仍稍偏熱。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，4日下半天起至7日軒嵐諾漸遠離，但天氣仍不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨。（編輯：陳仁華）1110901

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