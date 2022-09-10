早安世界》英國女王在位70年辭世 全球政要致哀民眾湧白金漢宮悼念

英國女王在位70年辭世 全球政要致哀民眾湧白金漢宮悼念

英國女王伊麗莎白二世8日辭世，享耆壽96歲，全球政要紛紛致哀，世界各地的音樂界、演藝界名人也表達他們對女王的悼念和敬意。中央社記者8日晚間走訪白金漢宮周邊，儘管天氣不穩定，寒風冷雨一波接一波，仍有許多國內外民眾前往以獻花、點蠟燭、唱歌方式緬懷女王。多數受訪英國民眾指出，女王在位70年來，無論國家遭遇任何挑戰，總是能讓民眾感受她與所有人同在。他們也表示，伊麗莎白二世是歷來最令人信服的君主。（看完整報導）

查爾斯三世任王儲逾70年 在女王典範下繼位挑戰多

英國女王伊麗莎白二世辭世後，英國王位將由73歲的長子查爾斯繼承，頭銜為查爾斯三世。查爾斯擔任王儲超過70年，創下英國君主登基前待位最久的紀錄。查爾斯三世9日首次以國王身分對全國發表預錄談話，強調將一如母親伊麗莎白二世盡忠職守，為民服務，同時做到既愛護傳統，又勇於革新。他將於倫敦時間10日召開的登基會議上正式被宣告即位。隨著查爾斯三世登基，威廉王子成為王位第一順位繼承人，威廉與王妃凱特以輕鬆和個性化的方式履行王室職責，為新時代的君主政體展示更現代的願景。（看完整報導）

颱風梅花可能增強為中颱 海上警報最快11日發布

中央氣象局9日表示，輕度颱風梅花未來有增強為中度颱風的趨勢，發布海上警報機率高，時間大約在11日或12日，至於是否會發布陸上警報，還要再觀察。氣象局預測梅花的外圍環流可能為台灣東半部、東北部及北海岸帶來大雨。（看完整報導）

中秋連假第2天國道14路段車多 國5北向預估塞到深夜12時

10日是中秋節3天連假的第2天，預料將有出遊及北返車潮，交通部高速公路局預估14個路段容易塞車，包含國道5號南向上午6時至下午3時的南港系統至宜蘭頭城路段，北向上午11時至深夜12時宜蘭各匝道至新北市坪林等時段，行車時間約平日7倍，南向約平日5倍，其他國道路段易壅塞時段，行車時間約平日的3到4倍。（看完整報導）

清冠一號公費適用對象限縮引發爭議 衛福部放寬3條件

中央流行疫情指揮中心9日宣布，國內新增3萬4020例COVID-19本土病例，確診個案新增中重症102例，55人死亡。有關清冠一號公費對象15日起將僅提供給染疫後高風險族群，引發爭議，防疫指揮官王必勝表示，衛福部緊急召開相關會議後，決定納入高熱不退（體溫39度以上持續2日）、咳嗽明顯兼具喘症、咽痛嚴重飲食困難等3項中醫急迫病勢。只要符合上述症狀，非重症高風險因子的確診病患也能公費領取清冠一號。（看完整報導）

台鐵計軸器故障數十小時影響逾5萬人 王國材要求增備援

台鐵彰化路段8日因計軸器出問題，導致號誌故障，造成花壇南下及北上列車延誤。台鐵9日近中午修復，下午又再故障，2天已影響逾5萬名旅客。計軸器是鐵路號誌系統用來在特定路段兩點之間偵測是否有障礙物的設備，交通部長王國材為連續故障赴台鐵了解狀況，台鐵電務處長周祖德說明，故障的計軸器壽命有15年，目前已使用8年。王國材對台鐵故障的計軸器竟無備援感到不可思議，已指示台鐵不但要更新設施，也要增加備援設備並做好維護及保養。（看完整報導）

北韓為核武立法規定使用條件 專家憂難再促進非核化談判

北韓國會最新通過法案，明文規定核武使用條件等相關政策，北韓領導人金正恩強調，核武不能拿來「討價還價」。專家認為，北韓這次立法展現對自身核武及飛彈開發成果的信心，也確立在必要狀況下使用核武的理由，倘若南韓或美國想對有權決定是否使用核武的金正恩不利，可能遭到北韓的核武攻擊。平壤當局拒絕就「非核化」進行談判，將迫使南韓及美國修正現有的對北韓政策。（看完整報導）

德國天主教樞機：教廷因政治原因沒支持陳日君

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機是「612人道支援基金」信託人之一，今年5月他與另外4名信託人被港警依涉嫌違反國安法為由拘捕，震驚國際。德國天主教樞機穆勒日前接受外媒專訪時指出，教廷及教宗方濟各對被控違反香港國安法的陳日君保持沉默，明顯是因為政治原因。穆勒指出，90歲的陳日君是反抗的象徵，什麼也沒做便遭逮捕。（看完整報導）

U18亞青女籃 台灣擊敗紐西蘭今與澳洲爭決賽門票

2022年U18亞洲青年女子籃球錦標賽，台灣代表隊今年屢屢締造驚奇，小組賽首役雖不敵日本，次役扳倒尋求6連霸的中國，拿下近20年來對戰首勝，接著大勝印尼，以分組第2晉級6強，9日則靠著宋瑞蓁在第4節獨拿12分，搭配蕭豫玟全場20分、23籃板，終場以77比67擊敗紐西蘭，順利晉級U18亞青女籃4強，10日將與冠軍大熱門澳洲爭奪冠軍賽門票。（看完整報導）

NFT詐騙小心別點擊 假交易、社交媒體等10大態樣看準人性弱點

每天有數以萬計的「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）被鑄造和交易，其中又有多少是真貨？NFT是當今資金追逐的數位資產，但詐騙事件卻層出不窮，不論專家或新手都可能上當，消費者處於先天不利的3大風險，一旦按下核准交易鈕，資產可能「一瞬間就沒了」。專家盤點市面上常見的10大類NFT詐騙，讓消費者瞭解該如何避免落入陷阱。（看完整報導）