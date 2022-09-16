早安世界》歐洲議會通過台海決議 要求歐盟助台強化矽盾

歐洲議會通過台海決議 要求歐盟助台強化矽盾

歐洲議會大會15日以424票贊成、14票反對的壓倒性多數，通過「台海情勢決議文」，文中26項主張包括要求歐盟協助強化台灣「矽盾」以保障台海安全，呼籲尚未在台設立貿易辦事處的歐洲國家跟進立陶宛，加強與印太地區國家的經濟和外交關係，並將持續派議會代表訪台。（看完整報導）

美參院外委會修正通過台灣政策法案 提高軍援、淡化關係升級條文

美國參議院外交委員會14日通過備受矚目的「台灣政策法案」，新版內容提高對台軍援，但淡化或刪除先前欲提升美台關係的條文，反映出美國行政部門對於在形式上提升美台關係是否符合「一中」政策的態度仍然相當謹慎。學者分析，其中對台軍備移轉以北約盟友同等方式對待，相較原條文「賦予主要非北約盟友地位」，修正條文在名詞上迴避台灣主權問題，但實質待遇與援助不變；此外，學者認為法案幾乎觸碰到中國所有核心利益，包含主權、安全與發展議題，代表美中已進入涉台法理競爭階段。這項法案下一步是交由參院院會討論和表決。（看完整報導）

本土個案連3天破4萬例 中秋連假效應疫情升近3成

國內15日新增4萬5269例COVID-19本土病例，單日確診數連續3天破4萬例，因中秋連假效應，個案數較上週同期上升29%。確診個案增中重症186例，其中57人死亡，含一名10歲男童，未曾接種疫苗，本身有多重慢性病，染疫20天內症狀惡化為肺炎。另外，中央流行疫情指揮中心14日開會討論邊境解封，有專家建議一個月內著手準備「0+7」開放邊境，發言人莊人祥表示，10月份實施是有機會，但還需視疫情發展狀況，10月初可能性低。（看完整報導）

安倍晉三國葬 總統指派蘇嘉全王金平謝長廷出席

日本政府27日在東京為前首相安倍晉三舉行國葬。總統府15日宣布，總統蔡英文指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平及駐日本代表謝長廷代表參加。總統府發言人張惇涵表示，代表團3位跨黨派的院長級成員，長年均與安倍交情深厚，在日本各界擁有充沛人脈，共同代表台灣出席，充分彰顯台日堅定情誼與深厚情感。（看完整報導）

TikTok新聞搜尋提供用戶錯假訊息 研究報告指構成重大威脅

媒體監管機構新聞守門人（NewsGuard）14日公布報告指出，TikTok正向用戶提供錯誤的新聞搜尋結果，遍及政治、氣候變遷、COVID-19、烏克蘭戰爭等議題，年輕族群漸漸將TikTok視為上網搜尋訊息的場域，TikTok上有毒和虛假的陳述構成「重大威脅」。TikTok認為，這份分析報告使用的方法有缺陷，已把打擊錯誤訊息列為優先要務。（看完整報導）

費德瑞網球生涯獲20大滿貫金盃 不敵膝傷折磨告終生涯

生涯獲20座大滿貫冠軍的瑞士網球名將費德瑞15日預告退休，下週在倫敦舉行的拉沃盃是他生涯最後的ATP賽事。41歲的費德瑞職業生涯末段受膝傷困擾，去年7月溫布頓網球錦標賽8強落敗後就未曾出賽。費德瑞雖以優雅球王聞名，但年少時也曾是會在場上甩球拍、咆哮的暴躁小子。他在2003年首次奪下溫網金盃後開始叱吒風雲，男單世界排名第一累計310週，包括連續237週世界第一的男子網壇紀錄，使他成為網球史上最佳男子單打球員。（看完整報導）

蒲亭會習近平稱堅守一中 指控美國在台海挑釁

中國國家主席習近平15日與俄羅斯總統蒲亭在烏茲別克撒馬罕會談。據俄媒報導，蒲亭表示，俄羅斯「珍視中國在烏克蘭危機問題上所持的平衡立場」，並堅定地堅持「一個中國」原則，譴責美國及其附庸國在台灣海峽的所謂「挑釁行為」。中國央視則報導，習近平表示願與俄羅斯「在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持」。另外，中國全國人大常委會委員長栗戰書稍早訪俄時就俄烏戰爭的挺俄表態，特別是提到中國「從不同方面給予策應」的畫面由俄方披露之後，引發熱議。（看完整報導）

瑞典變天總理安德森下台 極右翼助攻勝選社會恐兩極化

瑞典大選確定由右派險勝，現任總理安德森14日晚間召開記者會承認選舉結果，宣布15日卸下總理職務，右派陣營領袖之一的克里斯特森將著手組建新政府。瑞典「右轉」雖無礙申請加入北約，但有人憂心會像美國一樣，社會日趨兩極化。（看完整報導）

小麥黃豆等大宗物資降稅延至12月底 稅損估近97億

為穩定物價，進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅，汽、柴油與水泥減徵貨物稅，以及牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率調降，均延長至12月底。財政部15日粗估稅損逾新台幣96.7億元。行政院長蘇貞昌表示，去年12月起已實施4波原物料減徵關鍵原物料稅賦措施，相當程度穩定物價，政府補貼金額已達280億元。（看完整報導）

台電強化電網韌性10年投入5645億 防大範圍停電再現

台電15日公布10年強化電網韌性建設計畫，將投入新台幣5645億元，以力求分散、持續強固、加強防衛為3大主軸，從5大電廠直供7大園區等10面向，全面提升全國電網因應突發事故能力，力求杜絕大範圍停電再現。52間變電所也將在10年內全面屋內化，變電所內重要設施擺設規劃成隔艙，避免火災擴散，造成斷電連鎖效應。（看完整報導）