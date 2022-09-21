早安世界》iPhone等新機上市激勵 8月外銷接單金額歷年同月最高

iPhone等新機上市激勵 8月外銷訂單545.9億美元歷年同月最高

受惠於蘋果iPhone 14等新推出的電子產品上市激勵，台灣8月外銷訂單545.9億美元，比去年同期增加2%，創歷年同月新高，表現優於預期，意外逆轉先前接單金額衰退局勢。但受到全球通膨與升息衝擊，終端需求持續偏弱，經濟部統計處預估9月外銷訂單金額將較去年9月減少9.4%，不過如果國際市場對電子新品接受度高，就有機會讓第4季甚至全年接單表現維持正成長。（看完整報導）

桃園以北今轉涼有短暫雨 熱帶系統週末接近防較大雨勢

中央氣象局表示，21日因東北風影響，加上水氣稍多，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，北部氣溫稍降，中南部仍為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣。氣象局預測，23至25日會有熱帶系統接近台灣，加上東北風增強，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。（看完整報導）

今天為9/21國家防災日 上午測試3類國家級警報

9月21日為「國家防災日」，內政部規畫在上午9時21分測試手機地震速報，9時25分測試沿海海嘯警報，10時59分到11時01分，有線電視跟中華電信MOD將自動切換到公視（13）頻道，同步播放災防訊息。NCC表示，這些演練有助於在災變發生時讓民眾從不同管道接收到緊急訊息，請收到訊息的民眾不要驚慌，並演練突發災害的應對程序，培養防災意識。氣象局指出，演練訊息中會明確標示「111年國家防災日演習」，若真有地震、海嘯發生，真實告警訊息則不會有「111年國家防災日演習」字樣，民眾應立即採取避難措施。（看完整報導）

氣象局：台北山腳斷層未來多年不致錯動 嘉南地區為地震監測重點

中央氣象局地震中心20日說明，台東池上18日下午發生的規模6.8地震不是池上斷層引起，前震、主震或規模較大的地震也都不在池上斷層面上。至於是否由中央山脈斷層造成，尚無定論。外界指出嘉南一帶同樣也是需要關注的地區，地震中心主任陳國昌表示，嘉南一帶有非常多斷層，密布的斷層在人口密集區裡約有10個，其中有3、4個需要特別注意。陳國昌也說，台北地區的山腳斷層是正斷層、隨時在張裂，這類斷層的威脅性比較低，要發生大地震的醞釀時間可能非常長，大概在數十年至百年時間內，不會有錯動或活動。（看完整報導）

拜登承諾協防台灣 美國媒體：反映對中國新鷹派共識

美國總統拜登近日再度宣示，如果中國對台動武，美國將協防台灣。美國新聞網站Vox報導，高調支持台灣反映美國對中國的「新鷹派共識」。儘管有些學者不希望引起新冷戰，但美國兩黨的共識認為中國政策傷害了美國經濟、威脅美國在亞洲的主導地位。深具影響力的華盛頓郵報以社論指出，拜登道出華府許多人的心聲，嚇阻獨裁有其必要性，但除了宣示，美國應透過立法重申並更新美國對台灣的承諾。（看完整報導）

對抗中國野心 太平洋島嶼成美國重要軍事緩衝區

美國智庫發布報告指出，中國視太平洋島嶼為重大戰略利益地區，目前部分北太平洋島國正與美國就續簽國防協議進行談判，報告警告，若談判失敗，這些國家可能轉向中國尋求資助。報告並指出，密克羅尼西亞聯邦最近同意建設新的美國軍事設施，帛琉也要求美國建造跑道、港口和基地，華盛頓應在符合國防需求的範圍內予以認真考慮，以維繫與重要軍事緩衝區的關係。（看完整報導）

英國女王葬禮首公開斷杖儀式 象徵伊麗莎白二世時代結束

英國女王伊麗莎白二世19日安葬在溫莎城堡聖喬治教堂（St George's Chapel），在家族葬禮中的斷杖儀式成為焦點，象徵這位女王統治的時代結束。斷杖儀式上一次舉行是在女王的父親國王喬治六世（King George VI）1952年的葬禮上，但這次是全球首度見證。王室葬禮上的這把權杖，起源於昔日宮務大臣用來告誡王宮裡的人，如果他們太喧鬧或不尊重，宮務大臣就會以此給予以輕輕敲打作為警告。（看完整報導）

COVID-19未歇流感季又將至 指揮中心籲有症狀先快篩

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，20日單日新增確診個案回升至4萬多例。眼看將進入秋冬流感季，中央流行疫情指揮中心重申，民眾如有症狀，可先使用COVID-19快篩自我檢測，結果呈陽性則依相關流程處理，若結果陰性卻仍有疑慮，可帶著檢測結果到醫療院所，由醫師判斷是否進行流感快篩或給予其他診療。（看完整報導）

港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起

COVID-19在全球爆發約3年，至今大部分國家或地區都逐步擺脫疫情泥淖，有些已對外開放，有些則逐步開放。相較於其他國家或地區，中國大陸及香港顯得十分滯後。今年7月上任的香港行政長官李家超強調施政方針以「結果為目標」，但當前的客觀事實是，香港政府3年來只專注防疫，未顧及經濟民生，近期民間不滿聲音愈來愈強烈，就連親政府的重量級建制派人物也開始要求政府盡快放寬防疫措施。（看完整報導）

中國硬拚清零 老婦跪求就醫、拉薩居民因封城絕望呼救

日前中國貴州一輛隔離巴士深夜在高速公路上翻車，導致27人死亡，民怨沸騰，近日網路流傳的若干疫情次生性災害影片又使中國當局成了眾矢之的。影片包括一名老婦跪求就醫，以及民眾受困隔離巴士7小時哭求上廁所等，凸顯主政者只顧清零不顧百姓死活。同時，西藏首府拉薩因疫情已封城一個多月，美國媒體報導，常年受到恐嚇而不敢發聲的拉薩居民最近紛紛在網路發出求救聲音，種種跡象顯示當地情況令人絕望。（看完整報導）