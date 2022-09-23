9/23本土3萬9769例 增41死、185中重症[影]

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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北23日電）COVID-19本土病例連4天較上週同期下降，今天新增3.9萬例，減少1661人、降幅4%。另外，一名20多歲男性在家中疑猝死，經送醫急救無效，採檢PCR陽性確診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增本土3萬9769例本土病例，確診個案中新增中重症185例（中症135例、重症50例），其中41人死亡；另新增境外256人。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，跟上週相比4萬1430人減少約1661人、下降4%，目前看來，疫情還是往好的方向發展。

根據指揮中心統計，今年1月至9月22日，本土輕症、無症狀個案累計605萬8228例、占99.56%，中症累計1萬5231例、占0.25%，重症累計1萬1553例、占0.19%，其中死亡累計9889人。

今天新增41例本土病例死亡個案，年齡介於20歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，新增死亡個案中較年輕病例為一名20多歲男性，沒有慢性病史、曾接種3劑疫苗，9月17日被朋友發現倒臥家中昏迷，送醫時已無心跳呼吸，屬於到院前死亡，於急診採檢PCR陽性、Ct值25.3，經急救無效仍不幸過世，行政相驗研判為死因為COVID-19，但是否有其他原因仍待進一步了解。

羅一鈞表示，另新增3例青少年及兒童重症，分別為1例肺炎、2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）。

一名11歲男童，曾接種2劑疫苗，9月15日起出現發燒、喉嚨痛等症狀，快篩陽性確診。

個案在9月17日因呼吸困難緊急送急診，檢查發現有右側肺炎、缺氧、呼吸性酸中毒等情形，插管使用呼吸器收住加護病房，使用瑞德西韋、類固醇、抗生素、免疫調節劑等藥物治療後病況改善，仍在加護病房持續使用呼吸器治療中。

至於2例MIS-C個案，分別是一名10歲男童，本身沒有慢性病史、已接種1劑疫苗，曾在7月4日確診，9月11日起陸續出現發燒、腹痛、噁心、食慾下降等症狀，9月14日因症狀至醫院門診，診斷急性腸胃炎住院，因發燒持續且檢查出肝指數、發炎指數異常，診斷疑似MIS-C，使用免疫球蛋白等藥物治療後病況穩定，持續在一般病房觀察中。

最後為一名15歲青少年，已打3劑疫苗、沒有慢性病史，曾在8月8日確診，9月16日起陸續出現發燒、喉嚨癢、頭暈、嘔吐、咳嗽等症狀，9月18日至急診，初步檢查發現黴漿菌肺炎等狀況，住院使用抗生素治療，但因發燒持續且發現凝血功能、發炎指數異常，懷疑MIS-C，目前仍在一般病房治療中。

據統計，國內13歲到18歲青少年重症累計共16例，其中5人死亡（4例肺炎、1例心肌炎），症狀類別分別為8例肺炎、4例MIS-C、1例心肌炎、3例共病，多數有慢性神經系統疾病等病史。

國內12歲以下兒童重症累計222例，31例腦炎、24例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、141例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及8例到院前死亡；上述個案已有33人死亡，12例腦炎、7例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及8例到院前死亡。（編輯：管中維）1110923

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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（指揮中心提供）

（指揮中心提供）