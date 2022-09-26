有機兼具產銷履歷2023年試辦 修法後全面推動【獨家】

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）農委會農糧署長胡忠一今天表示，過去曾有學者反對，如今時機成熟，將提案修正「有機農業促進法」，規範有機農產品同時落實產銷履歷，有助於提升管理及行銷，預計明年先試辦。

行政院農業委員會最近因為桃園市長選戰，捲入產銷履歷QRCode由誰開發的議題。當年被派往日本取經，回國規劃推動產銷履歷溯源機制的胡忠一告訴中央社記者，已著手規劃要推動有機農產全面執行產銷履歷。

推動進程方面，胡忠一指出，今年底前要把提供有機農上傳資料的軟體開發出來，預計明年試辦，試辦成熟就會提案修正「有機農業促進法」，完成修法後全面執行。

胡忠一說，食安非常重要，產銷履歷可以精準溯源哪個農場生產、生產方式、哪一天出貨、生產批號等資訊，是推動食安的重要機制，且有機農民原本就會在生產過程中做紀錄，只差上網鍵入資料，即可完成產銷履歷申請，因此明年試辦時，會讓農民在申請有機農產驗證實，同時取得產銷履歷資格，不用跑兩個程序。

胡忠一並說，雖然他在2005年規劃推動生產履歷，並導入QRCode掃描機制時，就發現有機農民只要多做鍵入資料動作即可落實產銷履歷，儘管他當初認為可以推動，但全球當時對於有機農產品並未規範要具備產銷履歷資格，因而被很多學者反對，認為已不用農藥、化學肥料，有機農產品不需再兼具產銷履歷資格。

胡忠一指出，其實有機、友善生產驗證與產銷履歷是不同意義的食安機制，有機農產品落實產銷履歷不衝突，且可加值有機農產品的價值。

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他表示，有機農產品具備產銷履歷資格後，消費者可掃描QRCode或上網輸入條碼取得產銷資訊，可幫有機農民達到市場行銷的作用；溯源精準度極高，產銷資料又充足，可提供農民生產下一批次農產時精進管理使用。

胡忠一重申，國內已有很多有機農申請農產品有機驗證時，同時申請產銷履歷資格，而且很多有機農民願意參與農糧署即將推動的試辦計畫，時機已成熟，可著手推動。（編輯：管中維）1110926