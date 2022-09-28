陳秀熙：若醫療量能夠 10月可有條件轉為0+0

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影片來源：新冠肺炎科學防疫園地

（中央社記者汪淑芬台北28日電）入境免居家檢疫的「0+7」新制預計最快在10月13日實施。台大公衛學院教授陳秀熙今天說，10月如果COVID-19染疫中重症控制良好，醫療量能足夠，應可有條件將「0+7」逐漸轉為「0+0」。

陳秀熙在今天的台大公衛學院「新冠肺炎科學線上直播」上，對於預計在10月13日實施入境免居家檢疫0+7新制，與未來的防疫做法提出建議。

陳秀熙說，從大流行到地方流行，必須要有解封前的適應期，轉型可分為中、重症及死亡監測，這樣的監測才能提供脆弱族群施打次世代疫苗、有效快篩配合早期抗病毒藥物，對於沒有施打疫苗的人，才能降低中重症及死亡。

陳秀熙認為，解封前有必要針對醫療照護量能供需評估，在病床及ICU（加護病房）優質配置、充足醫療照護能力的情況下，來解除無症狀接觸者檢疫隔離措施，恢復充足的醫護人力。

陳秀熙說，最重要的是，10月中本土Omicron BA.5疫情若逐漸趨緩，中重症控制良好且醫療量能足夠，對於國境解封防疫轉型，也是相當重要的，在入境居家檢疫（3+4）退場後，不只以快篩及自主防疫（0+7）取代，更應逐漸轉為一般傳染病境外監測模式（0+0）。

陳秀熙也說，民眾要降低對COVID-19大流行的恐懼，心理要適應疫情逐漸流感化，預估12月社會對解封會適應。（編輯：陳政偉）1110928