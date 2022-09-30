全台首例無尾巴精蟲成功懷孕 北榮助喜獲雙胞胎

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）40多歲鐘先生婚後發現不孕問題，4年多來輾轉3家醫院求子煎熬，讓鐘先生一度不忍妻子受苦想放棄，在醫療團隊鼓勵下，終於喜獲雙胞胎千金，成全台無尾巴精蟲生子首例。

台北榮民總醫院今天上午舉行「北榮試管嬰兒技術大突破 無尾巴精蟲成功生子」記者會，鐘先生和妻子特地遠從澎湖而來，帶著活潑可愛的一對雙胞胎千金現身分享喜悅。

台北榮民總醫院泌尿部主任黃志賢簡報指出，圓精細胞即發育不全的無尾巴精蟲，雖然DNA準備好跟卵子結合，但卻因為沒有辦法活化卵子，造成受精後胚胎的懷孕成功率很低。

黃志賢說，圓精細胞注射療程有3大困難，首先是在顯微鏡下篩選出圓精細胞，需要銳利眼睛和豐富經驗，其次圓精細胞需要特殊處理以獲得活化卵子的能力，最後則是圓精細胞容易出現染色體異常、影響胚胎發育和著床。

北榮婦女醫學部醫師何積泓分享個案鐘先生治療經驗表示，鐘先生婚後一直沒有孩子，在其他醫院檢查發現為無精症，即使利用顯微手術，也只能找到不成熟的圓精細胞。

鐘先生和太太在2018年來到北榮，各經歷3次取精手術、3次取卵手術，過程中鐘先生不忍太太取卵辛苦，一度想放棄，最後在醫療團隊鼓勵下繼續療程，去年5月喜獲一對雙胞胎千金。

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回想4年多求子路點滴，鐘先生忍不住哽咽。他說，跑了好幾家醫院，一直被打槍，本來覺得自己這輩子就是不會有小孩了，最後在親友介紹下來到北榮，沒想到真的會有當上爸爸的一天，「比娶到我老婆還開心」，看著女兒慢慢長大，內心只有感謝。

何積泓會後接受媒體聯訪表示，目前北榮累積治療33對夫妻，年齡介在29歲到44歲之間，除鐘先生夫妻外，還有另外2對夫妻也傳出好消息，累積持續懷孕率約9％，比國際約3.7％還高，北榮會繼續努力精進技術，讓希望生兒育女的人都能夢想成真。（編輯：郭諭儒）1110930