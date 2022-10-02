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雙北等9縣市防36度高溫 吳德榮：秋老虎最盛期

2022/10/2 08:17（10/2 08:29 更新）
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圖為小朋友們21日午後在新北大都會公園「熊猴森樂園」開心玩水。（中央社檔案照片）
圖為小朋友們21日午後在新北大都會公園「熊猴森樂園」開心玩水。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局今天針對雙北等9縣市發布高溫資訊，預估高溫達攝氏36度以上。氣象專家吳德榮表示，今天至4日為秋老虎最盛期，中午前後防紫外線；5日清晨起東北風漸增，北台灣轉涼有雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至4日為「秋老虎」最盛期，中層大氣「副熱帶高壓」籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，東半部及午後山區偶有局部零星飄雨。

吳德榮說，各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大；中午前後紫外線「過量」及「危險」級，應注意防曬。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後嘉義市地區為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；台北市、新北市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣及台東縣地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，5日清晨至上午，東北風漸增強，北台灣雲量漸增，轉有局部雨；氣溫漸降，北台轉濕涼，白天氣溫下降幅度較大，約在25、26度左右；花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小。

吳德榮提到，6至8日東北風影響，北台灣稍涼，其他地區氣溫略降；6日水氣略減，東半部有局部雨，大台北東側偶有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲；7、8日水氣略增，大台北、東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。（編輯：張銘坤）1111002

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