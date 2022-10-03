證交所跨域徵才32名 今起網路報名

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（中央社記者潘智義台北3日電）台灣證券交易所今天宣布，號召具熱情、創新理念新血加入，擴大招募會計、法務、商管、資訊等4大類別人員，預計招募32名新進人員，期待各界優秀人才跨領域共融合作。

證交所今天發布新聞稿指出，公司走過一甲子，陪伴資本市場歷經自由化、國際化及全球化發展洗禮。隨著新興科技不斷創新，值此推動金融科技數位轉型之際，號召具熱情、創新理念的新血加入，為台灣資本市場永續發展注入新動能。

證交所說明，本次預計招募32名新進人員，包括會計人員8至10名、法務人員1至2名、財金人員2至3名、業務規劃人員1至2名、資通安全人員6人、應用系統開發人員5名、系統與網路管理人員5名、大數據與資料科學人員4名。

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台灣證券交易所強調，提供優良辦公環境，並十分注重員工身心健康及職涯發展，新進人員除享勞、健保外，並提供每一位員工團保、伙食、交通津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、子女教育補助、托兒津貼等多項福利措施，以及多元化社團活動及教育訓練。

證交所111年度新進人員招募報名期間，自10月3日起至111年10月24日止，一律採網路報名。（編輯：楊凱翔）1111003