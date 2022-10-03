更多編輯台推薦新聞：
印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重
國際

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局
兩岸

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局

台灣爆哥劉昶亨勝韓國選手 跑跑卡丁車韓職聯賽首見外籍冠軍
運動

台灣爆哥劉昶亨勝韓國選手 跑跑卡丁車韓職聯賽首見外籍冠軍

特斯拉展現AI技術 人型機器人Optimus初亮相
科技

特斯拉展現AI技術 人型機器人Optimus初亮相

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

證交所跨域徵才32名 今起網路報名

2022/10/3 11:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北3日電）台灣證券交易所今天宣布，號召具熱情、創新理念新血加入，擴大招募會計、法務、商管、資訊等4大類別人員，預計招募32名新進人員，期待各界優秀人才跨領域共融合作。

證交所今天發布新聞稿指出，公司走過一甲子，陪伴資本市場歷經自由化、國際化及全球化發展洗禮。隨著新興科技不斷創新，值此推動金融科技數位轉型之際，號召具熱情、創新理念的新血加入，為台灣資本市場永續發展注入新動能。

證交所說明，本次預計招募32名新進人員，包括會計人員8至10名、法務人員1至2名、財金人員2至3名、業務規劃人員1至2名、資通安全人員6人、應用系統開發人員5名、系統與網路管理人員5名、大數據與資料科學人員4名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣證券交易所強調，提供優良辦公環境，並十分注重員工身心健康及職涯發展，新進人員除享勞、健保外，並提供每一位員工團保、伙食、交通津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、子女教育補助、托兒津貼等多項福利措施，以及多元化社團活動及教育訓練。

證交所111年度新進人員招募報名期間，自10月3日起至111年10月24日止，一律採網路報名。（編輯：楊凱翔）1111003

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族