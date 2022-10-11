57歲男總邊吃飯邊流淚 竟是罹患鱷魚眼淚症候群

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）57歲王先生最近被家人發現總是邊吃飯邊流淚，他卻否認心情不好，直到一次和朋友慶生聚餐，他高興大快朵頤，但右側眼角竟一直冒出淚水，才就醫檢查，確診罹患鱷魚眼淚症候群。

書田診所神經內科主任醫師黃啟訓今天透過新聞稿分享這個特殊個案，他表示，「鱷魚眼淚症候群」正式名稱為「博格拉氏症候群」，是一種咀嚼食物時伴隨不自主流淚的罕見疾病，起因於病毒性顏面神經麻痺恢復過程中顏面神經再生異常，引起控制唾液腺的神經與淚腺的神經錯誤聯結所致。

黃啟訓說明，病毒感染引起的顏面神經麻痺約有1至3%會產生這種後遺症。博格拉氏症候群最常見的表現為進食中單側反射性流淚，但也有少數病患會產生反射性雙側流淚的現象，但只要配合醫師治療就可避免延誤病情。

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黃啟訓說，針對博格拉氏症候群患者，目前最常使用的治療方式是將肉毒桿菌素注射到淚腺中，阻斷異常的副交感神經纖維以減少淚腺分泌，每次治療效果可持續約6個月；另也可使用口服腎上腺素阻斷劑來減少淚腺分泌，或是手術切除部分的淚腺。

黃啟訓提醒，雖然博格拉氏症候群罕見，但只要就醫檢查，就能找出真正病因。以王先生為例，他先是到了眼科檢查並無發現眼睛有任何異樣後，被轉診到書田診所，回顧病史得知，病人不久前曾持續數週單側顏面神經麻痺病史，安排神經傳導檢查，發現右側顏面神經電位確實明顯異常下降。（編輯：謝雅竹）1111011