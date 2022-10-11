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北捷11/1起免費提供生理用品 台北車站西門等20站試辦

2022/10/11 19:22（10/11 20:29 更新）
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台北捷運詢問處11月1日起可免費索取生理用品，台北車站、市政府、西門、板橋、中山站等20站優先試辦。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北捷運表示，經研議，11月1日起詢問處可免費索取生理用品，選定運量大、轉乘需求大、遊客多等的20站優先試辦，包含台北車站、市政府、西門、板橋、中山站等。

北市多名議員提議，台北捷運可免費提供生理用品。北捷則回應，經研議評估，11月1日起，試辦詢問處提供免費索取生理用品政策。

北捷指出，依照運量大、轉乘需求大及遊客眾多原則，擇定台北車站市政府站西門站板橋站中山站藍線忠孝復興站新埔站忠孝敦化站頂溪站松江南京站淡水站台北101/世貿站古亭站石牌站綠線南京復興站江子翠站忠孝新生站行天宮站府中站圓山站等20個站點優先辦理。

北捷表示，後續將依照試辦成果及各界反映再評估調整。（編輯：李亨山）1111011

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