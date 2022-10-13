台電聯手台日插畫家打造2023月曆 訴生態共融理念

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台電2023月曆從生態共融出發，讓棲息在電力場域的12種生態動物躍上紙頁，化身台電推廣生態保育的最佳代言大使。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年10月13日

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（中央社記者曾智怡台北13日電）台電自2018年起與插畫家合推設計月曆，今年以電力場域與自然共生、生態復育為題，首度聯手橫跨台日10位新生代插畫家，共同打造12個月如繪本般的月曆、桌曆，即日起在各大線上通路開放預購。

台電自2018年起與插畫家合推設計月曆，每年以電業古蹟、電廠老樹、電力職人不同主題，持續運用軟實力與社會多元溝通。

台電指出，為供應全國各地穩定電力，電廠等電力場域常與山水自然環境共生，台電於建設初期即投入周遭自然生態環境評估，以影響最小化、維持原地貌及原生物種為核心概念，持續透過保育、復育作為，維護生態環境，更進一步促進生物多樣性。

2023年月曆由台電精選12處電力場域與生態動物，聯手寅辰設計團隊進行視覺企劃統籌，以「一起來！動物同樂繪」為題，網羅擅長描繪動物的台、日10位跨國新生代插畫家，打造融入生態與季節的12幅特色各異插畫，呈現台電守護動物與自然生態的多年成果。

其中，月曆的雙色格線更由插畫色彩延伸而來，佐以融入時節的短文案，期望讓紀錄生活日子的月曆，可以成為1到99歲都能翻閱收藏的繪本體驗。

例如月曆的1月，從棲息新北烏來桂山發電廠的台灣藍鵲出發，將其比作帶來幸福的青鳥，飛過四季開啟新的一年。

5月由日本插畫家Partner Publicity跨海操刀，以台電澎湖尖山電廠2020年放流萬尾魚苗、偶然發現身上花紋酷似閃電及愛心的條石鯛為主角，實為自然生態回饋台電投入保育行動的最佳謝禮。

12月則由龍膽石斑擔綱主角，在林口電廠外海一隅取暖，呈現台電2016年起推動「海洋牧場」計畫，利用電廠溫排水試驗箱網養殖魚類的成果，除協助魚類避免寒害，更創造循環經濟可能。

台電表示，2023年台電月曆、桌曆即日起於國家書店、五南文化廣場、momo、博客來等線上通路同步開放預購，各限量300份，定價新台幣300元，預購享85折優惠。（編輯：張均懋）1111013