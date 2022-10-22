環署甄選惜食料理食譜、教案出爐 上YouTube推廣

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）環保署今年舉辦惜食料理食譜及教案甄選活動，今天各8件勝出，將在環保署YouTube頻道公布推廣。環保署副署長蔡鴻德說，台灣人均1年廢棄96公斤食物，比東南亞、日韓多，呼籲惜食。

環保署今天舉辦「首惜廚師-惜食料理食譜暨惜食教案甄選活動」頒獎典禮，從92件投稿「惜食料理食譜組」、66件投稿「惜食教案組」，各別遴選出8件勝出，由蔡鴻德親自頒獎。

環保署說明，「惜食料理食譜組」參賽者必須從10種當季食材挑選至少2種烹煮，從中展現食當季的精神。

獲得「首惜廚師獎」相當於惜食料理的米其林綠星，這次獲獎的作品為「旬嶼」，使用胡蘿蔔、箭竹筍、茄子等5種當季蔬果，以全食物利用搭配相對低碳的雞肉烹調。「惜食教案組」的巧食金獎作品「惜食，從『幼』開始獲得」，以「思食、樸食、惜食」為教學主軸，教導幼童從生活周遭學習如何珍惜食物。

蔡鴻德說，這次活動競爭激烈，勝出的食譜會做成電子書，教案內容也會拍攝成影片，公開在網路上提供民眾落實惜食參考；明年規劃從縣市開始舉辦，擴大推廣惜食飲食文化。環保署幕僚補充，將在環保署於YouTube開設的頻道上播放推廣。

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蔡鴻德說，全世界有8億人口挨餓，又同時浪費1/3的食物，這些被浪費掉的食物卻足以養活10億人口，顯示惜食非常重要；而台灣人每人1年平均廢棄的食物有96公斤之多，不僅是非洲人的10幾倍，對比東南亞的16公斤，也有8.7倍，甚至比日、韓的80公斤多出16公斤。

他並說，台灣人每年浪費掉的食物足以產生44萬公噸的二氧化碳，後端產生的廚餘回收量1年多達59萬公噸，疊成一桶桶，約是1萬3500座台北101大樓的高度；很多食物不要只吃精華，其他部位也含有營養，應善加料理食用，如此一來就能在食的面向落實淨零綠生活，推進2050年達成淨零排放。（編輯：陳政偉）1111022