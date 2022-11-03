立法院促代理師112學年度起 不設條件領全年薪資

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（中央社記者陳至中台北3日電）立法院教育及文化委員會今天通過民進黨籍立委范雲提案，要求教育部修法，明訂112學年度起，各縣市、學校須不設條件給予代理教師完整聘期，並給付全年薪資。教育部承諾會朝此方向努力。

目前約有一半縣市的代理教師，寒暑假沒有支薪或部分支薪，但工作量不比一般教師少，遭受「同工不同酬」的不公平對待。

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，民主進步黨籍立委范雲提案指出，國中小代理教師比率達14%，幾乎每7名教師，就有1名是代理教師。部分地方政府為節省經費，沒有給代理教師全年薪資，或是規定要兼任行政職才有全年薪資，損害勞動權益。

范雲表示，上述狀況不只傷害教師勞動權，也影響學生受教權益。地方政府無法給予「完整聘期」，牽涉到教師員額、教育經費、地方財政等面向，歸根究柢是國教現場教學人力不足。

在范雲的要求下，教文會今天通過主決議，教育部應修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」、「教育部國民及學前教育署補助國民中小學提高教育人力實施要點」等相關法規，於112學年度起各縣市政府都應全數給付代理教師全年薪資，不能再另設條件。

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教育部國民及學前教育署長彭富源會後接受媒體聯訪表示，學校控留專任教師員額，改聘代理教師，就應將員額經費全數用於改聘的人員，也就是給予12個月的完整薪資，「會以這個角度跟地方政府會商，希望專款專用。」

彭富源表示，不管是經費運用或是法理上，都會朝112學年度起給予完整聘期的目標，和地方政府會商。目前還有約一半縣市在聘期完整度上「還有自己的考慮」，但許多首長已在思考要多幫助辛苦的代理教師。希望透過修法，讓教育行政機關爭取經費時，有更多的論據和支持。（編輯：陳政偉）1111103