勤益科大緬甸高科技人才基地揭牌 強化產學合作

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（中央社記者蘇木春台中16日電）勤益科技大學與僑委會合作設置「緬甸高科技人才培訓基地」今天揭牌，透過合作盼讓僑生有更好教育，也藉由產學合作，增加實務經驗讓僑生可直接到產業界服務，並促進文化交流。

校方表示，勤益科大已建置工具機研發基地及業界等級的類生產線，規劃人工智慧應用工程系承辦「半導體製造實務專班」、智慧自動化工程系承辦「智能機電應用專班」，可供緬甸僑生大一在校內修課，大二至大四則赴校外實習，讓教學與實務銜接緊密。

校方今天舉辦「緬甸高科技人才培訓基地」揭牌儀式，中華民國僑務委員會委員長童振源、勤益科大校長陳文淵及緬甸僑商代表周永明等人皆出席，會中並簽訂合作意向書。

童振源接受媒體聯訪時表示，僑生是非常重要的人才資源，這次合作一方面透過校方的師資與設備，讓僑生有更好的教育，也藉由產學界合作，增加實務經驗讓僑生可直接到產業界服務，也結合海外僑界與學校合作，不只招生，也促進文化交流。

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至於選擇緬甸，童振源說，東南亞主要有6個國家的僑生來台，其中緬甸的成長速度相當快，經過與僑界與產業界溝通，工具機與智能產業部分希望跟勤益科大合作，因此選定緬甸與校方連結。

陳文淵說，勤益科大以產業人才培育及技術研發基地為發展目標，台中有精密機械產業聚落，在產學合作上有優越條件。另外，針對外籍生及僑生，校方設立雙導師制度，除1名系科導師，另設1名生活導師，協助外籍生及僑生在台生活。（編輯：陳仁華）1111116