台灣企業永續獎 東海大學獲永續典範大學獎

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）2022年TCSA「台灣企業永續獎」頒獎典禮今天登場，東海大學在全台47所大學中脫穎而出，獲得台灣永續典範大學獎第一名以及永續報告白金獎、社會共融領袖獎。

第15屆TCSA「台灣企業永續獎」頒獎典禮，今天下午在台北圓山大飯店舉行，獎項總召集人簡又新、立法院長游錫堃、國民健康署長吳昭軍、東海大學副校長兼永續長張嘉修、副校長劉正等人出席。

「台灣永續典範大學獎」針對大學治理、社會、環境及夥伴關係綜合績效評比。今年共有47所大學參獎，東海大學連續3年獲永續典範大學獎、永續報告書獎及永續單項績效獎肯定，今年更榮膺永續典範大學獎第一名。

張嘉修表示，今年3月成立永續發展辦公室，結合勞作教育推動五大永續並實踐SDGs，設置4.3公頃的智慧淨零示範園區，與家樂福合作推動永續農業及培育永續畜牧人才。以打造綠色大學與跨領域永續人才培育基地為目標，攜手企業落實SDGs的互利共好思維。

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東海大學以「孕育綠領人才校園」、「扮演具影響力的公民」、「協助產業永續轉型」作為永續推動目標。評審認為，從永續願景與策略、學校治理到社會共融、環境永續和經濟發展，東海都有創新作為，故獲頒「大學永續報告白金獎」。

在「社會共融領袖獎」中，東海以「啟動數位的力量-逆轉偏鄉孩子的學習夢」方案獲獎。由電算中心、師培中心整合校內跨系所2210名大學生，運用網路跨越城鄉空間，透過數位學伴計畫輔導中部偏遠地區達1057名學童。（編輯：郭諭儒）1111116