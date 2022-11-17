早安世界》飛彈墜波蘭造成2死 北約：俄國發動戰爭應為此負責
俄製飛彈墜波蘭造成2死北約緊張 烏克蘭稱握有俄軍涉案證據
俄羅斯15日對烏克蘭全國各地展開飛彈攻擊，期間一枚俄製飛彈落在波蘭鄰近烏克蘭邊界的村莊，造成2人喪生。美國總統拜登根據美方情報表示，飛彈「不大可能」是從俄羅斯發射，並說支持華沙當局調查「確切原委」，美聯社則引述美國官員透露，初步評估顯示飛彈是烏克蘭軍方發射，應該是俄國打擊烏克蘭電力設施時，烏軍發射防空飛彈攔截時，波及西邊的鄰國波蘭。波蘭外交部說，尚無具體證據證明飛彈來自何方，當地電台則指出，根據安全部門的消息來源，元兇很可能是被烏克蘭武裝部隊擊落的俄羅斯製火箭殘骸。烏克蘭官員說，烏方握有俄軍參與此事的證據。北約（NATO）16日針對這起事件召開臨時理事會，秘書長史托騰柏格表示，這起事故不是烏克蘭的錯，發動侵略烏克蘭非法戰爭的俄羅斯「必須負全部責任」。（看完整報導）
G20聲明稱戰爭傷害經濟 要求俄國從烏克蘭撤軍
20國集團（G20）領袖16日發表聲明表示，多數成員國強烈譴責烏克蘭戰爭，並強調戰爭造成生靈塗炭，導致目前脆弱的全球經濟惡化。聲明中說，G20各國「以最強烈的字眼譴責」俄羅斯入侵烏克蘭，以及要求俄羅斯無條件撤軍。在印尼出席峰會的各國領袖也在聲明中表示，各成員國央行將持續調整貨幣緊縮政策步伐，同時謹記避免跨越國界的「外溢效應」，成員國也重申承諾，要避免過度匯率波動。（看完整報導）
艾司摩爾在台最大投資案落腳新北 行政院會今討論台版晶片法案
半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）16日表示，將加碼投資台灣，規劃在新北市林口工一產業園區內新建廠區，擴大產能。行政院副院長沈榮津指出，ASML北部投資案將於明年7月動工，會是ASML在台灣金額最大的一項投資。此外，經濟部預告增訂「產業創新條例」10條之2，給予高科技業研發費用抵減營業所得稅25%的優惠，預計將在今天的行政院會中討論通過。一旦修法通過，台積電、聯發科、日月光等半導體大廠將可望適用，堪稱是台版晶片法案。（看完整報導）
蘇花改完工生態復原 珍稀台灣野山羊、環頸雉回來了
行政院農委會特種生物研究保育中心16日表示，沿途多為隧道的蘇花改施工到通車後的生態永續監測迄今10年多，共發現13類物種共逾20萬筆生物資料，且多數生物族群數量逐漸恢復，路殺也遠低於一般道路。當中台灣珍稀保育類或特有物種包含台灣野山羊、林鵰、環頸雉等動物，叢花百日青等植物，當地新紀錄種有黃喉貂、玄彩蝠、台北樹蛙等。台灣野山羊、環頸雉曾受施工影響，完工後活動頻度逐漸恢復。（看完整報導）
經濟學人盤點2023年趨勢關注俄烏戰爭 蔡英文拜登躍封面
英國「經濟學人」在15日出版的「2023全球大趨勢」年刊中，盤點未來一年值得關注的10大趨勢，其中一項為地緣政治衝突升溫，包含中國可能趁機對台灣採取軍事行動、印度與中國的緊張局勢可能爆發，以及土耳其與希臘有關愛琴海諸島的爭端等。總統蔡英文、美國總統拜登、烏克蘭總統澤倫斯基、中國國家主席習近平、俄國總統蒲亭都成為年刊的封面人物。（看完整報導）
華爾街日報：美中密談促成拜習會 兩國關係轉向管控競爭
美中領導人14日在印尼舉行雙邊會談，華爾街日報披露，美國眾院議長裴洛西在8月訪台之後幾個星期，拜登幕僚就開始與中國高層官員私下交流，為拜習會奠基。華爾街日報分析，這場峰會大致完成雙方設定的目標：恢復兩強對話，以及維持美中關係穩定的措施。但拜習會也象徵美中關係走向新階段，重點將擺在管理兩大經濟強權的激烈競爭、防止衝突、尋找共同點，告別過去政府聚焦敲定經濟協議、尋找新商機、擴大合作等目標。（看完整報導）
韓前陸軍參謀總長陷爭議 原定駐台計畫遭撤回
今年5月就任南韓總統的尹錫悅持續進行新人事布局，韓媒先前報導，考量台灣在近期東亞安保態勢中戰略地位顯著提升，政府考慮派遣前陸軍參謀總長金勇佑出任駐台灣的代表。但韓媒月刊朝鮮16日獨家報導，金勇佑因涉入陸軍官校課綱改制爭議，出使台北的人事案增添變數；報導後來並新增金勇佑回應，證實這項人事案已遭撤回。（看完整報導）
專家：習近平絕對權力的下一步 經濟「國進民退」
美國之音報導，習近平在中共20大展開第3任期後，專家們一致認為中共對經濟的集中統一領導會更強化，進而推動一個以計劃經濟、國營經濟為主導的整體社會經濟，未來中國經濟趨勢顯然朝向「國進民退」，也就是以國營企業為重，民營企業遭到擠壓的局面。近期國資背景的電信商中國聯通與民間網路巨頭騰訊合資設立新公司，另中國移動牽手京東，中國電信也與阿里巴巴合作，「公私合營」都讓外界認為埋下可能國有化的伏筆。（看完整報導）
NASA最強火箭3度延期後順利升空 美國啟動重返月球計畫
美國國家航空暨太空總署（NASA）火力最強大的探月火箭16日成功發射，標誌NASA重返月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫正式啟動。美國上次送人上月球是在1969年至1972年阿波羅計畫期間，這次則希望重返月球並且建立包括月球太空站在內的長期基地，為最終的登陸火星任務作準備。NASA之前曾兩度因為技術原因取消巨型探月火箭發射，並且因為包括9月底肆虐佛州的伊恩颶風等不利天候而延後計畫。（看完整報導）
吐瓦魯憂沉入太平洋 擬建元宇宙數位國家複製島嶼保存文化
太平洋島國吐瓦魯位於澳洲和夏威夷之間的中途點，由9座島嶼組成，人口有1萬2000人，長期以來承受氣候變遷和海平面升高帶來的風險。漲潮時，吐瓦魯的首都有多達4成土地被海水淹沒，預計到了本世紀末，全國都會沉在水底。吐瓦魯外交部長柯飛在聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）表示，計劃要建立數位版國家、複製國內島嶼和地標，並保存歷史與文化。（看完整報導）
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