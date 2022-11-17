早安世界》飛彈墜波蘭造成2死 北約：俄國發動戰爭應為此負責

俄軍15日對烏克蘭全國各地進行飛彈攻擊，期間有一枚來源不明的飛彈落入烏克蘭西邊鄰國波蘭境內的村莊，造成2人死亡。圖為波蘭警方在爆炸現場採集證據。（圖取自twitter.com/PolskaPolicja）