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亞洲步道大會12/1登場 「台北宣言」將強調疫後重聚

2022/11/30 18:34（11/30 18:51 更新）
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影片來源：台灣千里步道協會

（中央社記者楊淑閔台北30日電）第4屆亞洲步道大會12月1到5日將於台北舉行，台灣千里步道協會今天表示，這項活動堪稱疫後國際步道界盛事，將發表「台北宣言」強調疫後首次重聚，齊心超越疆界與分歧。

亞洲步道大會本屆主題為「齊聚 夢想之路」，會中將舉行一系列活動，首先是2、3日登場的「國際綠道研討會」，美國阿帕拉契山徑保育協會將發表專題演講，日本長距離步道倡議者齊藤正史及各國步道組織代表也均有演說。

台灣千里步道協會指出，研討會的閉幕式，依例將以舉辦城市為名發表宣言，而由協會草擬的「台北宣言」，預計由亞洲步道聯盟參與各方修訂後，以「Together We Go Further / 步道連結我們，一起向前走更遠」為題發表。

「台北宣言」將表達疫情後的首次重聚，加強步道社群的共同體感受，體現超越疆界與各種分歧的社會力量，抱持謙卑與感恩之心，共同對未來做出具體承諾。其中，每一項承諾都將由一個語種宣讀，甚至包括國際場合少見的蒙古語、不丹的宗喀語，顯示對亞洲多元語言文化的尊重。

閉幕式將邀請吳志寧演唱以吳晟的詩改編的「全心全意地愛你」，並翻成日、韓、英語，詩句中流露對島嶼土地母親的孺慕之情，象徵島嶼亞洲、透過海洋相連、透過步道親近土地的共通之情。

第4屆亞洲步道大會將有9國或地區、21個步道組織與單位、90名外賓參與，國內外共計300名與會，台灣將有3條國家綠道與國際分享。（編輯：屈享平）1111130

影片來源：台灣千里步道協會
#台北宣言
#吳志寧
#吳晟
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