早安世界》戶外口罩令解除 搭捷運須全程佩戴雙鐵僅飲食可取下

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交通部台鐵局及台灣高鐵公司提醒旅客，進入車站後至出站前，包括在車廂及月台上，都仍須佩戴口罩，唯有飲食期間可暫時取下。圖為11月4日通勤旅客搭乘區間車。（中央社檔案照片）

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戶外口罩令解除 搭捷運須全程佩戴雙鐵僅飲食可取下

配合防疫在戶外應全程佩戴口罩的規定1日起取消，室內在特定情形下也可免戴口罩，例如致詞、演講、講課、拍攝個人或團體照等。捷運站不論是室內型封閉站點或戶外型月台，只要進站就須全程佩戴口罩，直到出站到戶外才可脫下，搭乘台鐵與高鐵的旅客在進入車站之後直到出站，包括在車廂內及月台上仍須戴口罩，只有飲食期間可暫時取下。行政院首席防疫顧問張上淳11月30日說，冬季有其他呼吸道疾病，等到過年後才解除室內戴口罩的規定最安全。（看完整報導）

北北基宜今防大雨 東北季風影響2日前中部以北探16度

中央氣象局表示，11月30日至12月2日都受東北季風影響，中部以北、宜花地區低溫約16至19度，空曠地區氣溫更低一些，南部、台東低溫約20度。12月1日在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區可能有大雨發生，北台灣高溫約19至22度，中南部約25至28度。預估3日東北季風減弱，北台灣高溫可回升至27度左右。（看完整報導）

前中共領導人江澤民96歲病逝 任內提江八點、飛彈恫嚇台灣大選

中國官媒宣布，96歲前中共總書記、中國國家主席江澤民因白血病合併多臟器功能衰竭，11月30日中午在上海病逝。江澤民曾執掌中共黨、政、軍系統共橫跨15年，但卸任多年後，政治勢力已幾無所存。在他任內，中國經濟騰飛且收回港澳，被視為歷史偉業，但中共也轉為集統治及金權於一身的集團，走向世俗化。對台方面，江澤民提出八點主張（江八點），並促成兩岸白手套海基會與海協會首度會晤，展開事務性協商，前總統李登輝當時則以「李六條」回應，雙方多次過招。（看完整報導）

五角大廈發布中國軍力報告 列海空封鎖等對台4大可能軍事行動

美國國防部11月29日發布中國軍力年度報告，列出中共對台4大可能軍事行動，包括海空封鎖、有限度武力行動、飛彈空襲及入侵等。報告指出，若中共達成2027年建軍目標，將更有能力統一台海兩岸。此外，報告也批評中國把其他國家「一中政策」與自身「一中原則」相提並論，指此做法錯誤營造國際廣泛支持中國對台灣的主張，試圖合法化北京對台灣的脅迫。（看完整報導）

海外多地聲援白紙運動 中國留學生盼借鏡台灣民主

中國「白紙運動」蔓延海外，洛杉磯南加大逾百人聲援，一名中國留學生表示，中國或許不會立即開放，但應參考台灣民主化經驗，期待更多人覺醒，星火燎原、循序漸進。哈佛大學及中國駐紐約和芝加哥領事館11月29日附近也有數以百計中國民眾聚集聲援白紙運動，一群在韓國的中國留學生也響應行動，11月30日聚集在首爾弘大廣場悼念烏魯木齊火災犧牲者，同時訴求中國政府承認、改善錯誤，保障人民權利與言論自由。（看完整報導）

中共疑似設置釣魚帳戶 拐騙挺白紙運動民眾上鉤

中共當局近日不僅開始逮捕挺白紙運動的民眾，許多網友陸續提出警告，指推特與Telegram等社群網站出現的「中國抗議 China Protest 2022」帳號疑似是由當局設置，目的在拐騙不知情的網友前往發言或提供抗議相關資訊，幫助當局蒐集可用來鎖定對象、鎮壓抗議示威浪潮的情報。（看完整報導）

109年人口普查：竹科遷入率居冠 新北遷入數最多

根據行政院主計總處11月30日發布的109年人口及住宅普查總報告，台灣常住人口數為2383萬人，遷徙人口為458.4萬人，其中跨縣市遷徙人口為150.6萬人，可看出民眾「逐工作而居」、「逐學區而居」的情況。新竹市有科學園區加持，遷入率高居全台之冠，若以人數來看，新北市人口聚集磁吸效應、又鄰近資源豐富的台北市，遷入人數則拿下第一。另外，自外縣市到台北市上班上學的人數高達96.4萬。（看完整報導）

北約首度專門開會談台灣 荷蘭國會壓倒性通過挺台動議

隨著中國加強施壓台灣，「金融時報」引述消息人士報導，北大西洋公約組織9月在主要政治決策機構北大西洋理事會召集下，首度為了台灣舉行專門會議。另外，荷蘭眾議院11月29日以壓倒性票數通過「請荷蘭政府以任何可能方式加強與台灣雙邊及台灣與歐盟關係」等2個動議案。荷蘭媒體分析，在中國增強對台威脅後，荷蘭國會對台支持力道更高。（看完整報導）

推特取消打擊COVID-19錯誤資訊政策 假訊息恐激增

在COVID-19疫情爆發期間，推特祭出連串措施以打擊不實消息，包括在爭議性資訊推文中加註標籤和警告訊息，但推特近日宣布已停止執行這些措施。億萬富豪馬斯克收購推特後，這個社群媒體平台正在重新制定內容審核政策，他大幅裁員的對象包括負責審核內容的員工，也引發各界對推特打擊假消息能力的擔憂。在此之前，馬斯克已讓一些曾因違反推特規定而被停權的帳號復活，包括前總統川普的帳號。（看完整報導）

陳其邁獲推舉代理黨務 明年1月不參加黨主席補選

民進黨11月30日召開敗選後首次中常會，通過推舉高雄市長陳其邁擔任代理黨主席，並提名壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選台北市第3選區立委缺額補選。陳其邁表示，黨主席補選選務是他代理黨主席最重要的工作，民進黨預計在明年1月中完成主席選舉，他本人將辦理黨務，不會登記參選。（看完整報導）