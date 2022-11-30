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台北夜晚清晨低溫探16度 北北基宜12/1防大雨

2022/11/30 18:55（11/30 19:45 更新）
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中央氣象局指出，30日受東北季風增強影響，水氣增多、溫度下降，北台灣整日感受偏濕冷。圖為台北市大安區晚間民眾撐傘過馬路。中央社記者趙世勳攝 111年11月30日
中央氣象局指出，30日受東北季風增強影響，水氣增多、溫度下降，北台灣整日感受偏濕冷。圖為台北市大安區晚間民眾撐傘過馬路。中央社記者趙世勳攝 111年11月30日
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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象局表示，今天至12月2日持續受東北季風影響，今晚至明晨最冷，台北低溫約攝氏16度；另外提醒明天在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區可能有大雨發生。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，今天至12月2日都受東北季風影響，中部以北、宜花地區低溫約16至19度，空曠地區氣溫再稍低一點，南部、台東低溫約20度；預計今天入夜後至明天清晨是最冷的時間點，台北約16度。

陳伊秀說，明天北台灣高溫約19至22度，中南部約25至28度；預估12月3日東北季風減弱，北台灣高溫可回升至27度左右。

陳伊秀提到，目前觀察下波東北季風將在12月4日增強，持續影響至12月6日，預估東北季風12月7日減弱；12月4日東北季風帶來的冷空氣強度較現在這波弱，北部、宜蘭低溫約18、19度，中南部約21、22度。

降雨方面，陳伊秀說，未來一週降雨範圍以北部、東半部為主；明天基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區仍可能有大雨，部分地區累積雨量可能達豪雨等級；今晚至明天清晨水氣稍增，中部也會偶有飄雨。

根據氣象局網站，今天截至下午6時，累積雨量前4名位於新北市萬里、瑞芳、貢寮、金山，皆破百毫米，以萬里大坪169.5毫米最多；台北市擎天崗、宜蘭縣南澳鄉皆為91.5毫米，並列第5名。

陳伊秀提醒，明天台南以北、花東、恆春半島需留意有9至11級強陣風；台中以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖有長浪發生，今天已觀測到3至6公尺浪高。（編輯：張雅淨）1111130

#氣象局
#東北季風
#低溫
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