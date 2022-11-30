吳德榮：北台灣愈晚愈冷 12/1清晨探13度

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象專家吳德榮表示，今天東北季風挾冷空氣南下，北台灣愈晚愈冷，今晚、明晨最冷，平地最低氣溫下探至攝氏13、14度；12月3日氣溫明顯回升，但12月4日受另一波東北季風影響，北台灣再轉濕涼。

中央氣象局今天上午8時發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，新北市富貴角已觀測到4.4公尺的浪高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風挾冷空氣南下，台灣北部、東半部有局部雨，北台灣愈晚愈濕冷，中南部多雲時晴，白天舒適、晚微冷。

根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為基隆市七堵區攝氏16.5度，其次為新北市石門區16.8度。

吳德榮指出，明天冷空氣籠罩，北台灣濕冷、中南部早晚微冷，北部、東半部有局部雨，中部有局部短暫雨，南部多雲時晴；今晚、明晨氣溫降至最低，北台灣將出現13、14度的平地最低氣溫，有心血管疾病及高齡者，應注意保暖。

他表示，最新模式模擬顯示，12月2日北部、東半部仍有局部雨，冷空氣漸減弱，氣溫略升，北台灣仍偏冷。12月3日有一天空檔，氣溫明顯回升，各地多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮說，12月4日受到另一波東北季風開始影響，北台灣再轉有局部短暫雨，氣溫漸降；12月5、6日迎風面水氣增多，北部、東半部有局部雨，北台灣濕冷；中南部晴時多雲，氣溫稍降。（編輯：戴光育）1111130