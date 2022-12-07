人倫榮民塔紀念碑文再現 林管處不成文傳統派上用場

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人倫榮民塔林業榮民殉職紀念碑經一甲子深山歲月嚴重風化，碑文模糊不清，後代眷屬建議修復，所幸紀念碑文已從早期紙本轉為電子檔，並依「不成文傳統」由歷任人倫分站長傳承交接，讓一甲子前碑文得以重現。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月7日

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）人倫榮民塔林業榮民殉職紀念碑，經一甲子深山歲月早已嚴重風化，後代眷屬建議修復，所幸碑文備份依不成文傳統由歷任人倫分站長傳承，日前首次重新製作完成，再現當年碑文。

南投縣信義鄉人倫榮民塔位於人倫林道17公里處，海拔約1500公尺，建於民國50年，由於位處潮溼多雨環境，導致外牆油漆脫落、興建紀念碑文磨損模糊、殉職榮民牌位損壞等問題，因此南投林區管理處與榮民遺族、退輔會南投縣榮服處合作著手修復。

林務局南投林區管理處今天發布新聞稿表示，2020年發現塔內木製牌位因年代久遠及受潮等因素，部分腐朽損壞，全面檢視清查後，請老師傅利用台灣鐵杉木料重新製作36座牌位，採用雷射雕刻將早年殉職榮民姓名、籍貫資料刻在牌位上，仿古式製作重現歷史。

南投林管處表示，今年有後代眷屬建議清洗人倫榮民塔及修復紀念碑文，但碑文經多年風吹雨打已模糊不清，完全看不出原文，正當眾人苦思之際，所幸紀念碑文已從早期紙本轉為電子檔，並依「不成文傳統」由歷任人倫分站長傳承交接，讓一甲子前碑文得以重現。

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南投林管處水里工作站人倫分站長詹益照表示，他民國85年進林務局前就知道人倫榮民塔，林管處雖無硬性規定，但前任分站長交接職務時，依照往例將榮民塔殉職榮民名冊、塔側碑文內容交給他保管，沒想到整修碑文及重製牌位時派上用場，讓林業歷史可繼續傳承。

根據南投林管處資料，早期政府利用森林資源、開闢林道運送木材，林管處45年間先後接收輔導就業榮民500多人，分派協助造林、保林、木材生產、機械運輸、開闢防火線、開築林道等工作，過程有榮民殉職，人倫榮民塔就是紀念當年殉職的林管處員工。（編輯：陳仁華）1111207