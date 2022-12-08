元旦連假省道車潮估觀光旅次為主 易塞路段出爐

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今年元旦有3天連續假期，公路總局預估車潮從30日下午起就會出現。圖為9月國道3號北上路段車流量高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北8日電）今年元旦有3天連續假期，公路總局預估這次連假將以觀光旅遊及參加元旦跨年相關活動旅次為主，預估車潮從30日下午起就會出現，易塞路段包含台9線蘇花公路等路段。

112年元旦連續假期從今年12月31日起至112年1月2日止，交通部公路總局今天發新聞稿表示，這次連假除了返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光旅遊及參加元旦跨年相關活動旅次為主。

公路總局說，預計車潮將自12月30日下午起出現，觀光旅遊車潮將於12月31日至112年1月2日上午在各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從112年1月1日中午起至1月2日出現。

公路總局預估，連假期間省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道如台1線水底寮路段、台9線蘇花公路、南迴公路、麻里巴橋路段、台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋路段等。

銜接高速公路路段如台18線接國3中埔交流道、台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3歸仁交流道、台86線接國1仁德系統及台88線鳳山~五甲等。

重要觀光風景地區鄰近路段如台2線福隆路段及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪路段、台3線大湖段段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊及台26線楓港~墾丁路段等。

公路總局表示，依據各易壅塞路段交通特性規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施；另蘇花路廊實施大客車優先行駛措施，以鼓勵民眾搭乘公共運輸。

為鼓勵民眾連假期間搭乘大眾運輸工具，12月30日凌晨0時起至112年1月2日深夜12時止，推出多項全國性共通國道客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇，包含86條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價；搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠；使用電子票證搭乘51條台灣好行路線享半價優惠。

東部地區推出2項地區限定優惠措施，包含「在地有腳租賃優惠」措施及持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵新台幣200元優惠。（編輯：陳政偉）1111208