吳德榮：16日雨區擴大 週末寒流影響低溫探6度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北15日電）氣象專家吳德榮今天表示，明天鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部明顯降雨，南部有局部短暫雨；週末寒流影響，台北氣象站將降至攝氏8度左右，本島平地最低氣溫將降至6度以下。

根據中央氣象局網站，今天本島平地最低溫為新北市石門區11.7度，其次為桃園市楊梅區12.3度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起冷空氣漸減弱，氣溫略回升；北、東有局部雨，中部偶局部短暫雨，南部多雲時晴；北台灣濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚涼，有心血管疾病及高齡者，仍應注意保暖。

吳德榮說，明天鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部明顯降雨，南部亦有局部短暫雨；明晚起首波寒流南下，氣溫降。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，週末寒流的強度，與原模擬類似，台北氣象站將降至8度左右，本島平地最低氣溫將降至6度以下；民眾應注意保暖，農漁養殖業也應提早作好防寒措施。

吳德榮提到，17日北、東仍有局部雨，中南部好轉，氣溫持續下降，愈晚愈寒冷；18日至19日清晨，寒流最強，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，尤其早晚、要特別注意保暖。

吳德榮表示，19日白天起寒流漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升；20日天氣晴朗，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大；21日另一波屬性偏乾的冷空氣南下，北台灣上半天有局部短暫降雨，但很快的各地皆轉為晴朗的天氣。

至於高山降雪，吳德榮指出，有2時段較有機會。首先16日全台水氣多，部分海拔3500米以上高山接近零度，有一些降雪機率；第二，18日凌晨北部海拔1000米亦降至零度，但迎風面水氣快速轉乾，低海拔山區（大屯、七星、拉拉、太平）是否能順利飄雪，得碰點運氣。整體而言此波寒流雖很強，但其水氣與氣溫的配合有落差，降雪僅處在臨界條件。（編輯：黃世雅）1111215