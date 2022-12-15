清晨仍冷白天氣溫回升 北基宜雨勢大

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（中央社台北15日電）中央氣象局表示，今天清晨仍受大陸冷氣團影響，台南以北及東北部低溫普遍約攝氏14到16度，其他地區17至20度。白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部預估高溫約19、20度，整日仍涼冷，其他地區大多約23到26度，只有屏東仍可達28度。

降雨方面，迎風面的北部及東半部大多是陰短暫雨的天氣，尤其在基隆北海岸、東北部及大台北地區雨勢持續而明顯，且有大雨甚至豪雨發生的機率，而中南部雲量較多，中部地區及南部山區也有零星飄雨的可能；此外高山公路夜間結冰機率高，請慎防積冰或路面濕滑的現象，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率，行車用路請多注意。

此外，目前金門縣有低溫特報；而由於東北風仍較強，今日桃園、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，沿海活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天大陸冷氣團稍減弱，環境風場為偏東風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南位於下風處，污染物稍易累積。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1111215