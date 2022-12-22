早安世界》立院初審通過平均地權條例祭5重拳 炒房最高罰5000萬
立院初審通過平均地權條例 5重拳遏止炒房拚明年第2季上路
立法院內政委員會21日初審通過平均地權條例部分條文修正草案，推出5項新規定藉以遏止炒房房價，包括限制換約轉售，明定若炒房明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利，最高可處新台幣5000萬元罰鍰；草案並增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。內政部代理部長花敬群21日說，修法核心目的是為了抑制市場炒作，不是打壓房價。修正後的平均地權條例可能在2023年第2季生效，學者預期，新的規定將使房市交易量持續萎縮，房價最快過半年之後開始下降。（看完整報導）
總統坦言國家整體表現與人民感受有落差 下週國安會議後說明
總統蔡英文12月21日表示，人民在11月的九合一選舉中給執政團隊嚴重警示，政府要嚴肅以對。她下週將陸續召開國安高層會議，並在盤整行政院與各部會共同準備的方案後，她會向大家報告說明。九合一敗選以來，民進黨內部分檢討聲音引發爭議，代理黨主席陳其邁21日在中執會說：「哪位不需要檢討？」他表示，此時民進黨正處於低迷情況，要更加團結，黨內人士應注意相關言行。（看完整報導）
賴清德：人民用選票向民進黨示警 若不理會必有最大危機
民進黨主席補選唯一候選人副總統賴清德21日赴新北市三重舉辦政見發表會，有黨員高分貝批評執政太傲慢，也有黨員認為地方都被派系把持，呼籲賴清德要培養人才。賴清德說，這次九合一選舉像是礦坑中的金絲雀，人民用選票向執政的民進黨發出警告訊號，若已讀不回，接下來必然將有最大的危機。（看完整報導）
高雄以北防10度低溫 23日達寒流強度 一路冷到聖誕節
受強烈大陸冷氣團南下影響，各地氣溫逐漸下降。中央氣象局更新低溫特報，21日傍晚起至22日高雄以北局部地區可能有攝氏10度以下低溫。氣象局預估，這波冷氣團將於23日至耶誕節達到寒流強度，北部可能出現9度低溫。氣象局指出，冷空氣最強的時間是24日，但將持續乾冷至聖誕節，當天的輻射冷卻作用較強，早晚溫差大。（看完整報導）
去年薪資中位數50.6萬元年增1% 新竹市77萬元蟬聯冠軍
行政院主計總處21日公布110年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為新台幣50.6萬元，月薪約4.2萬元，年增1%，新竹市由於有竹科高科技光環，總薪資中位數以77萬元蟬聯冠軍，年增率達4.8%。如果以總薪資平均數來看，同樣是新竹市以106.9萬元蟬聯冠軍，新竹縣92.9萬元躍居第二，台北市88.4萬元，退居第三。（看完整報導）
普拿疼缺貨 薛瑞元：相同成分藥品充足不必驚慌
中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣出現部分退燒藥缺貨現象。衛生福利部長薛瑞元21日說，特定品牌退燒藥例如普拿疼，確實有國外搶貨或是台灣民眾搶貨寄送國外的情況，但同一成分藥品仍充足，民眾不必恐慌。另外，鴻海創辦人郭台銘日前呼籲台灣應進口BNT新疫苗，薛瑞元21日傍晚表示，近來民眾接種疫苗較不熱絡，台灣現存疫苗過量，採購BNT次世代疫苗規劃須謹慎評估，撙節預算。（看完整報導）
北京定義染疫亡標準與歐美不同 最新通報死亡病例不增反減
中國官方20日界定，病毒導致肺炎及呼吸衰竭死亡才歸類為感染COVID-19死亡，官方隔日通報全國無新增染疫死亡病例，且因北京減核一例，最新累計死亡病例由5242例減至5241例。美國自由亞洲電台報導，中國統計因染疫的死亡人數的標準與歐美不同，美國與英國界定感染COVID-19致死的病例包括任何確診與可能在確診後死於其他疾病的患者，而中國當局只採計確診且死於呼吸衰竭的病患，縮小了「確診死亡」定義的範圍。同時，即便中國疫情升溫，當局仍繼續鬆綁防疫政策，北京市宣布暫緩車輛尾號限行；港媒報導，中國將於明年1月3日起，不再採取境外入境集中隔離的措施。（看完整報導）
澤倫斯基訪華府會晤拜登 美將提供烏克蘭愛國者防空系統
烏克蘭總統澤倫斯基12月21日穿著褐色軍裝，抵達美國白宮，以戰時領袖身分與美國總統拜登展開會談，這是他自今年2月24日俄烏戰爭全面爆發以來首次到國外訪問。美國國務卿布林肯在他抵達華府前發表聲明指出，美國將向烏克蘭提供價值18.5億美元（約新台幣567億元）的額外軍事援助，包括愛國者防空系統，以對抗俄軍對烏克蘭民間水電等基礎設施持續發動的攻擊。（看完整報導）
霍華德未出賽惹議 雲豹推3補償方案 消保處擬比照文化表演訂定型化契約
「魔獸」霍華德18日缺席雲豹隊主場賽事，引發球迷不滿。行政院消保處21日說，陸續接到申訴，會針對個案類型，討論比照文化部主管的表演節目研議定型化規範，表演內容公開透明，若發生不可抗力也要事前通知消費者。同時，根據雲豹球團公布的補償機制，只要持當天購票的「資格碼」，可換取未來11場其中1場主場比賽的門票。T1聯盟秘書長張樹人表示，聯盟本週起將發布球員異動名單，讓球迷第一手掌握球星動態。（看完整報導）
梅西金盃照獲6600多萬人按讚破IG紀錄 祖克柏驚嘆世足熱潮
世界盃足球賽已落幕，但話題持續發燒。阿根廷國家隊回國受熱烈歡迎，球員20日搭敞篷巴士在首都布宜諾斯艾利斯遊行時，因現場人數實在太多，只好改搭直升機飛越遊行路線。另外，梅西18日率隊奪冠後，在社群媒體Instagram發布他手捧金盃、和隊友一起慶祝等照片，兩天內獲得超過6600萬人按讚，留言數超過180萬則。Meta執行長祖克柏20日發文，讚嘆梅西這則貼文的按讚數打破Instagram歷年紀錄。（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。