早安世界》義務役2024年起恢復為1年月薪2.6萬 役期計入勞退年資
義務役2024年起恢復為1年月薪2.6萬 役期計入勞退年資
總統蔡英文27日宣布現行國軍4個月義務役從民國113年1月1日起恢復為1年，適用於民國94年1月1日後出生的役男，未來入伍訓練從5週增加為8週、部隊訓練從現行8週增加4倍多，成為44週，期間進行駐地、專精、基地訓練及聯合演訓，入伍訓練實彈射擊次數也大幅增加，全役期不低於800發。此外，新入伍二等兵的薪資包含保險與膳食費大增至新台幣2萬6307元，並推動銜接勞退制度及彈性教育制度，讓青年可選擇在大學4年期間服完兵役。蔡總統說，沒有人想要戰爭，但和平不會從天而降，要「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，越是做好準備，對岸冒進機率就越小。（看完整報導）
部隊基層幹部增加 部分義務役軍人將學習操作飛彈等新型武器
針對外界質疑現有軍士官基層幹部不足，恐難以應付義務役男訓練問題，國防部副部長柏鴻輝27日在總統府的記者會上表示，除了自111年起招募1年期志願役預備軍官，以提升基層幹部編現比，未來將比照志願役專業軍士官班考選標準，辦理1年期義務役大專預備軍官與士官考選，讓有意擔任基層幹部役男到部隊學習。柏鴻輝並說，未來部隊除了把役男訓練成為合格的戰鬥兵之外，可依任務需求，就個別軍職專長結合現代化科技，讓役男學習國軍紅隼火箭彈，刺針、標槍飛彈及無人機等新型裝備的操作能力，提升役男適應未來戰場的各種作戰技能。（看完整報導）
中南部日夜溫差大 跨年夜台北有局部短暫雨
中央氣象局預報，28日因東北季風增強，北部氣溫約14至18度，日夜溫差不明顯，中南部晚上約11、12度，白天22、24度，日夜溫差相對明顯許多。北部及東半部地區29日至31日為局部短暫雨的天氣，基隆北海岸、東北部地區及大台北有雨，並有局部大雨發生。跨年夜大台北東半側有局部短暫雨，想看101煙火的民眾可能要攜帶雨具，至於明年元旦的第一道曙光，台灣北部、東半部由於雲層較厚，看到的機會偏低。（看完整報導）
11月景氣燈號亮出4年首見低迷藍燈 分數探13年半新低
行政院國家發展委員會27日公布11月景氣燈號為4年來首次出現的藍燈，代表景氣低迷，且綜合判斷分數從18分降至12分，為近13年半的新低。在構成景氣燈號的9個項目當中，海關出口值與批發、零售及餐飲營業額原本為綠燈，機械及電機設備進口值則從原本代表景氣熱絡的紅燈轉為綠燈，其餘6項燈號不變。國發會官員坦言當前經濟狀況較為低迷，美國、中國、歐元區的景氣領先指標持續下滑，主要經濟體需求轉弱，拖累台灣外銷訂單表現。同時，12月消費信心受全球景氣放緩、需求降溫影響，總指數降至59.12點，創13年多以來的新低，專家示警，製造業景氣還未落底，勞動市場持續惡化，明年想靠內需撐經濟恐不樂觀。（看完整報導）
楊金龍續任央行總裁至2028年 面臨經濟物價雙重挑戰
全球經濟金融局勢動盪，台灣中央銀行總裁楊金龍目前任期將於2023年2月屆滿，總統府27日發布總統令，宣布特任楊金龍為央行總裁，新的任期自明年2月26日起，至2028年2月25日止。楊金龍回應說，他將繼續全力以赴。有學者認為，2023年國外可能發生停滯性通膨，台灣雖沒有這麼嚴重，但經濟成長不算高、物價不算低，央行將面對經濟成長動能與物價的雙重挑戰，情勢相當艱鉅。（看完整報導）
台鐵玉里至富里段地震毀損中斷100天 28日修復通車
今年9月18日台東強震導致台鐵花東線玉里至富里路段中斷100天，包含新秀姑巒溪橋15跨橋梁、樂樂溪橋8座橋墩、2處車站月台（含雨棚）及沿線軌道、電訊、號誌、電力設備受損。交通部長王國材27日宣布，這個路段於28日恢復通車，初期將以80公里為速限，並將提高鐵路耐震標準，之後會持續監測確保安全再逐步提速。原本估計新秀姑巒溪橋要6個月才能修復，但工程團隊人員逐一克服各項困難，縮短工期，提前約80天完工。（看完整報導）
監委批恩恩案政府失靈 糾正衛福部、新北市府
新北市中和區2歲男童「恩恩」感染COVID-19後死亡，家屬遵循政府防疫規定，卻未能獲得有效的緊急醫療救護，發生「政府失靈」效應，監察院21日為此宣布糾正衛生福利部與新北市政府。監委於27日公開調查報告細節，指出新北市政府4點缺失，包括放任消防局拒絕提供家屬求助電話的錄音檔與譯文， 消防局與衛生局在電話聯繫中一再重複詢問個資，浪費許多時間。衛福部回應說，事發之後已改善1922防疫專線的流程，新北市政府表示尊重監察院的意見，並配合中央調整改進。恩恩的父親認為新北市府仍在狡辯，要求市長侯友宜道歉。（看完整報導）
護照申辦爆量 明年1月3日起核發天數延至6天
春節寒假出遊民眾搶辦護照爆量，外交部領事事務局台北辦公室12月已累計收件11萬件，相較今年1到8月收件量總計20萬件，申辦案件大幅增加。領務局27日宣布自明年1月3日起，製作核發護照天數將從原本4天延長至6天，有急需者仍可另外繳費申請以速件方式辦理。領務局副局長陳尚友提醒，民眾若不急於出國，可延後申辦護照或委託旅行社代辦，第一次申辦護照者可到全國各戶政事務所辦理，以節省等待的時間。（看完整報導）
中國防疫降級 王必勝：台灣最快春節後調整傳染病分類
中國明年1月8日起COVID-19降為「乙類乙管」疾病且防疫鬆綁，台灣防疫因應受關注，中央疫情指揮中心指揮官王必勝27日表示，最快農曆年後可能調整通報定義或傳染病分類。他也提醒，台灣Omicron變異株第3波疫情已開始，歲末餐敘、尾牙非用餐時建議戴上口罩。對於日本針對中國疫情更新入境措施，自30日起實施篩檢陽性須接受7天隔離新制，指揮中心發言人莊人祥表示，目前入境台灣民眾快篩陽性維持居家照護5+N天，對中國入境者邊境防疫與現行做法暫不調整。（看完整報導）
日媒：著眼台灣有事 日本擬在與那國島部署飛彈部隊
日媒報導，著眼「台灣有事」（台海發生事故），日本政府防衛省正檢討在離台灣最近的日本領土與那國島部署飛彈部隊，強化日本西南群島防衛能力，為中國一旦武力犯台預做準備。防衛省將取得與那國駐屯地東側約18萬平方公尺用地，用來興建營舍、彈藥庫及靶場等設施，用地取得經費已由防衛省編入2023年度預算案。（看完整報導）
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