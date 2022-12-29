早安世界》中國航班旅客入境時須唾液PCR採檢 明年元旦起實施

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中國航班旅客入境時須唾液PCR採檢 明年元旦起實施

因應中國COVID-19疫情激升及台商春節返鄉，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝28日下午視察桃園機場防疫工作時，宣布明年1月1日至31日，實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，在機場進行唾液PCR檢驗，1月份估計採檢旅客3萬人，不含航班機組員。由於中國疫情升溫且資訊不透明，日本、印度、義大利和馬來西亞等多國憂心疫情擴散，紛紛加強對來自中國旅客的防疫規定；美國疾病管制暨預防中心也在28日宣布，為防範新變種入侵，加上考量中國疫情資訊欠缺且不透明，自明年1月5日起，來自中港澳旅客一律須出示搭機前2日內陰性證明。（看完整報導）

女性教召明年試辦 數十人小規模先行再考慮擴大

義務役期恢復為1年，起薪新台幣2萬320元，替代役將比照。內政部次長陳宗彥28日說，民國94年次之後出生的役男將取消研發替代役，但因研發役需碩士學歷，這項制度最快要6年後才會走入歷史。同時，國防部長邱國正28日率相關人員拜會立法院各在野黨團，在拜會時代力量黨團提及退伍軍人教育召集時表示，有很多女性有意願加入教召，但目前因為沒有相關設備，國防部正在籌備，可在明年小規模試辦，約一個排，如果狀況好的話，再變成約百人組成的一個連。（看完整報導）

全台研究所54班新生註冊掛零 台大國發所戲劇系等5博士班入列

少子女化海嘯衝擊大專校院，教育部28日公布的111學年度大專全校新生註冊率顯示，有19校註冊率低於6成，其中包含中國文化大學、嘉南藥理大學、台東專科學校等公私立大專院校。根據資料，各學制合計112班註冊率掛零，較上個學年度106班略增，其中有54個（約占48%）為碩士或博士班，包含台大國家發展研究所等的5個博士班，還有清大、陽明交大、成大及政大等名校的碩博班也入列。（看完整報導）

桃園以北、東北部跨年夜有雨 元旦迎曙光要碰運氣

中央氣象局28日表示，東北季風對台灣天氣的影響將持續到31日，桃園以北、東北部、恆春半島都有降雨機會，其他地方以晴到多雲的天氣為主。明年1月1日及2日東北季風減弱，雨區仍是桃園以北、東北部、恆春半島，其他地區是多雲到晴的天氣型態，其中元旦當天中部以北會有零星短暫雨，北部、宜蘭看到新年曙光的機會偏低，其他地區若想要看曙光，也都得碰運氣。（看完整報導）

總統擬31日開國安高層會議 討論振興紓困措施

今年度總稅收比政府總預算多出新台幣4500億元，朝野立委主張還稅於民。總統蔡英文27日在總統府記者會回答記者提問時表示，本週將召開國安高層會議討論經濟產業等議題。據透露，相關高層會議計劃在31日舉行。黨政人士說明，總稅收雖增4000多億，但光是補貼油電凍漲的經費就約2000億元，還要扣除償還政府債務等經費，因此如何對受創產業進行紓困、經濟紅利如何與全民共享，都必須審慎評估。（看完整報導）

民進黨敗選檢討：青年與中間票流失 未及時處理治安論文黑金爭議

針對九合一選舉挫敗，民進黨檢討小組召集人鄭文燦28日在中常會提出「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」，會後並與代理黨主席陳其邁等人共同召開記者會。鄭文燦說，民進黨青年選票與中間選票的流失，是這次地方選舉挫敗的主要原因。此外，民進黨檢討報告也把疫情、通膨、論文事件、治安黑金、兵役問題等列為敗選因素。（看完整報導）

政府拚淨零排碳加速氫能發電 2030年綠能占比升至30%

行政院國家發展委員會28日公布台灣2050淨零路徑階段減碳目標，根據資料，2030年將較2005年（基準年）排放量減24%加減1個百分點。經濟部次長曾文生指出，2030年的中期目標是綠能發電占比達到30%，天然氣、燃煤分別占50%、20%。此外，氫能也被寄予厚望，2030年氫能發電設置量將接近900MW，2050年占能源配比達9至12%。關於產業發展的契機，經濟部次長陳正祺點名綠能電力設備、智慧生活應用、產業生產低碳化等3大產業有機會發展為成功產業鏈。（看完整報導）

前中共中聯部長宋濤接任國台辦主任 曾任外交副部長

中國國務院台灣事務辦公室官網28日傍晚更新資訊，顯示國台辦主任（兼中共中央台辦主任）由曾任中共中央對外聯絡部長的宋濤接任。根據國台辦官網，宋濤1955年4月生，為經濟學博士，曾任中國外交部中共紀委書記、黨委委員，外交部副部長，中央外事工作領導小組辦公室副主任等職務。宋濤較為外界所知的外交活動，是曾經代表中共官方出面，迎接訪問中國的北韓領導人金正恩。（看完整報導）

紐時：中共放寬防疫管制後一團亂 凸顯只會管制不懂治國

中國放寬嚴苛的防疫管制後，疫情如海嘯般爆發，外媒披露，各地醫院急診室與火葬場窮於應付飆增的病患和染疫死亡人數。有預測認為，中國大陸14億人口在未來幾個月將有半數感染。專家表示，爆炸式的激增病例給予病毒變異的機會，催生新病毒株的可能性正在「急劇升高」。紐約時報27日指出，中共開放政策雜亂無章，而之前執行清零所彰顯的強力管控，不等於社會治理能力。若善治意味著透明、負責、問責和回應人民需求，那麼無論是執行嚴厲的清零政策，或是突然宣布雜亂無章的重新開放，中國政府幾乎沒有實踐。（看完整報導）

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫

塔利班在阿富汗重新掌權後，大幅加強限制女性參與公眾生活，近日除了禁止女性接受大學教育，又禁止女性為非政府組織工作。18歲阿富汗女學生馬瓦上週末在首都喀布爾大學門口高舉寫著「要讀書」的海報，隻身抗議女性被禁止接受大學教育。儘管警衛用很難聽的話罵她，馬瓦仍冷靜以對，她說，「我要展現單一阿富汗女性的力量，證明即使只有一個人，也可以挺身對抗壓迫。」（看完整報導）