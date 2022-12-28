全台碩博54班新生註冊掛零 台大國發所戲劇系等5博班入列

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）教育部今天公布110學年大專新生註冊率，各學制合計112班註冊率掛零，其中54班（約占48%）為碩博班，包含台大5個博士班，還有清大、陽明交大、成大及政大等名校的碩博班也入列。

根據教育部「大專校院校務資訊公開平台」資料顯示，111學年度博士班、碩士班、日間學士班（含四技）、二技、二專、五專、進修部、在職班等各學制合計有112班的新生註冊率掛零，比110學年度106班略增。

學士班掛零的校系以私立技專校院居多。碩士班則有13個系所新生註冊率掛零，9班為在職班，另有4班為日間部，包括成功大學地球科學系碩士在職專班等；至於今年發生論文抄襲事件的台大國發所註冊率，碩士在職專班註冊率100％，至於日間碩士班則為98.15％。

至於全國博士班方面，則有41班新生註冊率掛零，包含台灣大學國家發展研究所博士班、戲劇系博士班、森林環境暨資源學系博士班、分子醫學研究所博士班、綠色永續材料與精密元件博士學位學程5個博士班。

台大111學年度註冊率掛零的所有學位學程為5個博士班，校方表示，上述博士班註冊率為零，主因是學生分數未達錄取標準，如戲劇系有7人報考，國發所更有24人報考，分子醫學研究所則有錄取1人，但沒有註冊，其餘2系所則因只有0到1人報名，最後都未達錄取標準。

除了台大以外，還有不少頂尖公立大學今年有零星博士班註冊率為零，包含政治大學國際經營與貿易學系博士班、清華大學天文研究所博士班、陽明交通大學環境工程研究所及生理學研究所博士班。

清華大學天文研究所表示，本學年度已錄取1位博士生，可惜最終因個人因素未報到，未來還是規劃每年會開1至2個博士生名額，所上有10位國內外教授，研究能量非常強，平均每年都會招收2至5位國際生，也會保留1至2個名額給有興趣深入研究天文的台灣生。

陽明交大校方則回應，少子化衝擊造成教職機會大幅減少，熱門領域容易吸引考生報考，招考競爭激烈，師資條件如需全英文授課等要求提高，或部分研究領域所需修業年限時程較長，都會降低報考意願。

台大今年博士班註冊率約僅7成，國內碩博士班招生狀況愈來愈差，教育部今天回應，有部分頂尖學校碩博士班基於謹慎選才、寧缺勿濫精神，並非招不到學生。同步透過各項強化人才培育與產業連措施，整合政府、大專校院與產業資源，及時回應產業界對碩博士級人才需求。（編輯：陳清芳）1111228