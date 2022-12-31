迎解封後首場跨年 信義商圈超商拆門10倍人力應戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北31日電）為迎接解封後首場跨年及台北101煙火吸引的百萬人潮，4大超商全面備戰，業者將信義商圈內店舖人力配置、備貨量最高拉到10倍備戰，甚至拆除門市大門、櫥窗玻璃、冰箱門因應，並部署行動購物車消化消費人潮。

告別2022年、邁向2023年，今晚各地將迎接解封後的首場跨年。政府已開放海外旅客入境，加上台北101跨年煙火活動的吸引力，台北市信義商圈當然成為跨年活動一級戰區。

為搶攻跨年商機及便利民眾順暢進出超商門市購物，萊爾富鄰近台北市政府的北市信彩店今天拆除門市大門、櫥窗玻璃、冰箱門，並增加10倍人力支援，希望節省民眾排隊結帳的時間。

戶外活動戴口罩的規定已從12月1日取消，萊爾富表示，為兼顧便利民眾需求與健康防疫前提，萊爾富於門市入口處增設自助酒精消毒區供消費者使用。

萊爾富除調整門市動線與商品陳列，也在尖峰時段安排專人引導，縮短門市結帳時間，加快補貨速度；萊爾富預估，跨年民眾最常選購的咖啡和熱食，如現煮咖啡、茶葉蛋、關東煮、熱狗、飯糰、麵包、瓶裝水、休閒零嘴、飲品等，銷量將比平日成長10倍以上；功能性商品如雨具、暖暖包、蓄熱衣，在跨年夜的銷量可達到平日銷量的70倍。

面對可能的跨年百萬人潮，統一超商7-ELEVEN於信義商圈門市備貨超過5倍、人力動員超過8倍，並首次在信義商圈部署「OPEN!行動購物車」。全新設計、容量翻倍的「OPEN!行動購物車2.0」也將限定登場。

7-ELEVEN表示，「OPEN!行動購物車2.0」內裝容納陳列空間較前版增加2.5倍，有逾百款商品，並設置冷藏、冷凍、常溫3種溫層，確保商品新鮮，同時提供各式飲品，有如行動小型門市，方便民眾隨買即食。

7-ELEVEN也出動8個店外販售攤位，因應北部跨年夜低溫，這些攤位加強「暖」系列商品備貨，包含熱罐、熱狗、所長茶葉蛋、熱壓吐司、杯裝咖啡、星級饗宴滷味，也主推暖身用的「口袋喵手握式暖暖包2片組」。

全家便利商店也為跨年全面備戰，位於信義區松壽路核心戰區的「全家」建鑫店，今年動員逾5倍人力，在店舖增設至14台收銀機，擴增熱狗、鼎王麻辣蛋、現烤點心等熟食機台，並移至店外方便消費者選購。

全家建鑫店外將增設4台咖啡機，供應消費者熱飲需求，並將暖暖包、飲用水備貨提高至平日5倍。全家預估，跨年商圈店舖的業績可望翻倍成長。

OKmart信義商圈門市加碼備貨5倍，並前往信義商圈部署行動超商OKmove，現場販售現煮咖啡、蛋塔。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

OKmart預估，北市信義商圈將在跨年夜湧入百萬人潮觀賞101跨年煙火，根據門市統計，過去跨年業績為平日5倍左右，其中以「現煮咖啡、茶葉蛋、微波袋裝鮮食、炸雞」等商品業績成長幅度最高。

根據中央氣象局預測，今晚氣溫約為攝氏15至18度左右，OKmart也規劃「熟食專區」販售烤番薯、茶葉蛋、炸雞、蛋塔等，提供自煮機台，供消費者選購享用農心辛拉麵餐等熱食。（編輯：郭無患）1111231