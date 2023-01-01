國5北上壅塞時速不到40公里 下午留意9地雷路段

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圖為1日下午1時27分即時車況。（圖取自高速公路1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）

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（中央社記者余曉涵台北1日電）根據國道即時路況，今天中午12時30分，西部國道大致順暢，不過國5頭城-坪林交控車多壅塞，時速不到40公里。高公局預估，下午國1北向苗栗-湖口等9路段可能車多不好走。

今天是元旦連假第2天，國道即時路況顯示，中午12時30分，西部國道大致順暢，國5頭城-坪林交控車多壅塞，時速不到40公里。

交通部高速公路局表示，截至12時，國道全線交通量為37.0百萬車公里，預估今天交通量為113百萬車公里，仍在預期流量範圍內，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹；國3南向中和至樹林。

高公局指出，預估下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發。

省道方面，公路總局說，預計下午台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台3線大溪路段、大湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社至清境路段、台21線日月潭周邊等觀光風景區將會出現出遊車潮。

公路總局指出，台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段及中彰大橋路段北上、台9線蘇花路廊、台1線水底寮至楓港路段、台18線國3中埔交流道、台74線台中環線接國3、台86線仁德系統及歸仁交流道也將會出現車潮。（編輯：管中維）1120101