更多編輯台推薦新聞：
影片／101跨年煙火升空首度360度展演 百萬人潮見證
生活

影片／101跨年煙火升空首度360度展演 百萬人潮見證

2022過世名人》台灣八音才子、日本經營之神、美國新聞女性先驅...

2022過世名人》台灣八音才子、日本經營之神、美國新聞女性先驅...

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
長榮航勤不滿年終太少元旦集體休假 47班次延誤影響逾4000人
首頁 / 生活

國5北上壅塞時速不到40公里 下午留意9地雷路段

2023/1/1 13:08（1/1 13:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為1日下午1時27分即時車況。（圖取自高速公路1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）
圖為1日下午1時27分即時車況。（圖取自高速公路1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北1日電）根據國道即時路況，今天中午12時30分，西部國道大致順暢，不過國5頭城-坪林交控車多壅塞，時速不到40公里。高公局預估，下午國1北向苗栗-湖口等9路段可能車多不好走。

今天是元旦連假第2天，國道即時路況顯示，中午12時30分，西部國道大致順暢，國5頭城-坪林交控車多壅塞，時速不到40公里。

交通部高速公路局表示，截至12時，國道全線交通量為37.0百萬車公里，預估今天交通量為113百萬車公里，仍在預期流量範圍內，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹；國3南向中和至樹林。

高公局指出，預估下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發。

省道方面，公路總局說，預計下午台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台3線大溪路段、大湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社至清境路段、台21線日月潭周邊等觀光風景區將會出現出遊車潮。

公路總局指出，台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段及中彰大橋路段北上、台9線蘇花路廊、台1線水底寮至楓港路段、台18線國3中埔交流道、台74線台中環線接國3、台86線仁德系統及歸仁交流道也將會出現車潮。（編輯：管中維）1120101

#西部國道
#高公局
#公路總局
延伸閱讀
2023新年談話 總統：中國疫情升溫 基於人道關懷願提供必要協助2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因元旦北東有雨 各地早晚偏涼台南以北低溫15度跨年元旦3天連假 全台空氣品質良好或普通
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族