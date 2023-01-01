早安世界》滿18歲可自己申辦手機 基本工資調升 2023新制一次看
滿18歲可自己申辦手機 基本工資調升 2023新制一次看
2023年元旦有許多攸關民眾權益的新制上路，包括民法年齡下修至18歲、國民法官、育兒津貼不排富、新尖離峰時間電價等，另外，超商、手搖飲只要含咖啡因，今年起都須如實標示咖啡因含量。中央社整理詳細內容帶您了解。（看完整報導）
元旦桃園以北、東半部今有雨 國道留意14處地雷路段
中央氣象局表示，台灣天氣受到東北季風與南方雲系北移影響，1日清晨桃園以北、東半部都有降雨，中南部也會有零星短暫雨，各地要看到元旦第一道曙光機率偏低。至於3天連假第2天的交通，高公局表示，國1南向楊梅-新竹等14處路段容易壅塞，預估國道交通量為113百萬車公里，其中北向交通量可達58百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。（看完整報導）
國安高層會議敲定經濟民生7項結論 研議全民共享方案
總統蔡英文2022年12月31日召開國安高層會議時表示，中央政府可運用的新台幣3800億元，將從3個面向規劃。其中1000億元將挹注勞健保、台電，其次是投注「加強韌性經濟方案」，最後剩餘金額約1800億元，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，也會適時研議與全民共享的可行方案。會議並針對第一波經濟民生因應措施做出7項結論，包括透過「5支箭」持續落實居住正義，採中央主導、地方參與擴大公共運輸補貼，加強照顧弱勢族群，協助傳產及中小企業升級轉型，強化農漁基礎設施，加速國際觀光客來台與持續穩定整體物價。（看完整報導）
全民共享發現金或N倍券？龔明鑫：都不排除
對於政府是否會依外界建議發放現金或N倍券，行政院國家發展委員會主委龔明鑫2022年12月31日召開記者會時，轉述國安高層會議中談論相關方案方向與內容指出，會中並未討論，但他強調不排除任何建議與方案，將待經費行有餘力時再行研擬。學者認為，可在排富後，補貼中低收入戶或初入職場的青年，先讓民眾過好年，並可達到資源重新分配的效果。（看完整報導）
疫後首個韓國議員團低調訪台 晉見蔡總統
韓國國會「韓台議員親善協會」會長趙慶泰議員2022年12月28日至31日低調率團訪台，期間曾晉見總統蔡英文、拜會立法院長游錫堃等。該團是全球COVID-19疫情爆發2年多以來，韓國國會議員首次組團訪台。外交部表示，團員接受外交部政務次長田中光晚宴，就推動台韓間各項重要合作議題交換意見。訪團也曾拜會大陸委員會，就台海情勢及兩韓關係等議題交換意見。（看完整報導）
紐時：北京醫師疑被施壓 開死亡證明不提COVID
據中國國家衛健委分類，感染COVID-19病毒導致肺炎及呼吸衰竭的病故者才算染疫死亡，但據「紐約時報」引述北京的醫師透露，他們被要求在開立死亡證明時要盡量避免提及因染疫造成呼吸衰竭而喪命。這代表中國當局有意造假，目的在壓低染疫死亡的統計人數。中國政府在12月間解除防疫管制措施後，各地爆發的疫情目前正肆虐中國農村，衝擊獨居老人。北京新京報記者近日走訪西南某縣農村，發現一名90歲的獨居老人染疫後，步行兩小時買藥，報導一出引發廣大迴響，許多網友看過後表示難過心酸。（看完整報導）
特斯拉市值大跌 分析指難關才開始 品牌市占率估2025年剩2成
美國電動車大廠特斯拉2022年市值大跌三分之二，原因除了受市場對電動車需求抱持疑慮，還包括執行長馬斯克收購推特後掀起連串風波令支持者沮喪，以及華爾街輕鬆融資時代結束。分析師認為，特斯拉在電動車市場一枝獨秀的時代已經結束，隨著眾家傳統汽車製造商以空前速度推出電動車款，預估到了2025年，特斯拉的市占率將縮水至僅剩20%。（看完整報導）
北韓又射3短程彈道飛彈 2022年試射數量創新高
南韓軍方表示，北韓在2022年的最後一天向朝鮮半島以東海域發射3枚短程彈道飛彈。日本防衛省推估，這些飛彈全數掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。韓聯社報導，就算不包含12月31日試射的3枚飛彈，北韓在2022年已發射約70枚彈道飛彈，其中約8枚是洲際彈道飛彈。紐約時報則指出，北韓在2022年全年試射彈道、巡弋等各類飛彈約92枚，數量打破過去任何一年的紀錄。（看完整報導）
川普報稅紀錄被公開 曾有中國銀行帳戶、疑似未申報贈與
美國前總統川普向來力阻稅務申報資料曝光，一度要求最高法院介入，但聯邦眾議院歲計委員會日前表決確定公開並於2022年12月30日公布，川普自2015年至2020年的聯邦納稅申報表，凸顯他藉著申報鉅額虧損來減少繳稅，在執政第一年和最後一年繳納的聯邦所得稅都非常少。（看完整報導）
北一女美國遊行首演驚豔全場 學生看到國旗差點哭出來
北一女樂儀旗隊學生2022年12月30日在洛杉磯近郊巴沙迪納（Pasadena）社區大學的運動場上，與來自日本、墨西哥與美國本地的數支行進樂隊輪番上陣，向數千名觀眾施展平時苦練的成果，這是北一女樂儀旗隊暌違18年在美國演出。「歡迎來自台灣的北一女中！」大會司儀介紹時，僑胞、親友團高舉國旗為學生歡呼助陣。樂隊隊長歐爰妧表示，進場時「看到國旗差點哭出來」，她並說，能夠代表台灣在美國表演真的非常感動。（看完整報導）
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