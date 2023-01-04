早安世界》蔡總統：超徵稅收撥部分現金與全民共享 預料春節後實施

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去年稅收超徵4500億元是否還稅於民受關注，總統蔡英文3日表示，中央可運用的1800億元中，將保留一定額度用發現金的方式讓全民共享。（中央社檔案照片）

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蔡總統：超徵稅收撥部分現金與全民共享 預料春節後實施

去年稅收超徵4500億元是否還稅於民受關注，總統蔡英文3日表示，經過討論，中央可運用的1800億元中，除了預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度，用發現金的方式讓全民共享。總統說，全民共享方案所需要的法源根據和預算編列，必須經過立法院同意。行政團隊將進行盤點規劃，適時提出法案送請立法院審議。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，黨團全力支持，但過年前一定來不及，要到下會期，相信朝野會用最快速度來完成。（看完整報導）

防堵疫情 中國經港澳來台旅客6日起須有COVID-19檢驗報告

3日本土新增2萬4649例COVID-19本土病例，僅較上週二增幅0.9%，研判與連假效應有關，但境外移入日增360例，創168天以來新高。中央流行疫情指揮中心宣布，自6日起至31日，中國啟程經香港、澳門轉機抵台旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR或24小時內抗原快篩檢驗報告，防疫指揮官王必勝表示，國內疫情攀升速度快，高峰估計落在1月底、2月初，到時單日新增個案恐逾4萬例，他呼籲家中有長者或高風險族群等5類民眾盡快接種疫苗。（看完整報導）

上海染疫人口可能已達7成 XBB.1.5新變異株現蹤中國

中國出現免疫逃逸能力更強的Omicron新變異株XBB.1.5，有專家擔心，不排除XBB等變異株會帶來新一波感染高峰；另有專家稱，中國目前缺乏對病毒實際傳播的良好監控，無法預判病毒走勢。中國疫情持續升溫，據報導上海可能已有7成人口染疫，相當於約1800萬人。年老的病患3日擠滿上海各醫院走廊，許多人裹著毛毯、大衣和毛線帽，身上接著靜脈點滴、心電圖機或氧氣瓶，可以看出呼吸困難。（看完整報導）

俄羅斯入侵近11個月 烏軍總司令：已收復40%失土

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼1月2日表示，俄羅斯自去年2月24日入侵以來占領的烏克蘭領土已收復約40%。扎盧茲尼表示，目前烏俄交戰前線長達1500公里。他並說，烏克蘭部隊曾在17個歐洲國家接受軍事訓練，而「多虧國際合作夥伴，才可能（幫烏克蘭）訓練2萬多名士兵」。（看完整報導）

台南市正副議長選舉涉賄案9人遭偵訊 蕭景田另案獲交保

台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉涉嫌賄選案，3日兵分26路搜索議長邱莉莉、副議長林志展，以及3名跑票的前國民黨市議員李文俊等10名涉案人相關處所，邱莉莉、林志展等9人接受偵訊，僅南市區漁會理事長林士傑尚未到案。另外，國民黨中常委蕭景田涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，以1萬元、6000元不等代價行賄里長候選人。案經士檢發布通緝，蕭景田3日自行到案，檢察官訊後向法院聲請羈押禁見，士林地方法院晚間諭知以800萬元交保。（看完整報導）

央行：2023年台灣經濟溫和成長 3變數以通膨為關鍵

智庫中華經濟研究院公布2022年12月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）連續6個月呈現緊縮，且指數下探新低，中經院院長葉俊顯直言，製造業持續縮衣節食、等待觸底反彈。在通膨與主要國家央行升息夾擊下，全球需求明顯降溫，衝擊台灣出口表現，中央銀行指出，今年台灣經濟料將溫和成長，但有3大不確定性須審慎關注，而供給面通膨壓力緩解時點不易評估，將牽動台灣的輸入性通膨。（看完整報導）

國民法官身分保密防騷擾報復 洩漏者可處6月徒刑

國民法官新制1日施行，這是台灣司法史上首次讓一般國民以法官身分參與審判，只要是年滿23歲的國民都有機會被抽中擔任國民法官。司法院表示，國民法官個人或是他人依法不能洩漏國民法官個人身分資料，否則可處6月徒刑，另為避免國民法官身分曝光引發騷擾、行賄、報復等犯罪，已訂定相關刑責。（看完整報導）

誠品信義店確定12月關門 傳松菸誠品接棒24小時營業

誠品在台北市信義區的旗艦店今年12月熄燈已成定局。誠品3日發出正式聲明指出，因主要房東統一集團確認收回建物，誠品信義店將營業至今年12月租約結束為止，但堅持24小時閱讀燈火永不熄滅。市場傳聞指出，誠品24小時店可能將由位在距離1公里外的松菸店接棒，但目前未獲誠品證實。（看完整報導）

張育成願打經典賽：有機會入選台灣隊一定義不容辭

世界棒球經典賽將在3月開打，旅美棒球好手張育成日前傳出婉拒參賽，受到部分球迷批評。中華職棒1月3日表示，為化解僵局，會長蔡其昌與張育成在台中會面，親自邀請張育成為台灣效力，經雙方深談後，張育成應允如果入選台灣隊，一定義不容辭。台灣隊總教練林岳平則說把張育成納入名單考量。（看完整報導）

北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油

由總統蔡英文親授的中華民國國旗帶頭，北一女樂儀旗隊2日參加著名的加州玫瑰花車遊行，沿路75萬名觀眾熱情歡呼。他們通過主看台時，響起一片掌聲，看台上有觀眾大喊「台灣加油！」洛杉磯新聞台KTLA全程直播，評論員稱讚女孩們的專業表現，尤其是突破萬難，參與有134年歷史的玫瑰花車遊行，「她們應為自己感到驕傲」。北一女樂儀旗隊能夠成行，可說是克服重重考驗，校友梁蘭蓁出力，花兩個星期力爭才獲准國旗亮相。隊長手中指揮刀為配合大會安全規定，竟是以雨傘改裝。（看完整報導）