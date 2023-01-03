12月PMI指數下探新低 製造業等觸底反彈

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）中經院今天公布2022年12月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）連續6個月呈現緊縮，指數微跌0.2個百分點、降至43.7%，中經院院長葉俊顯直言，製造業持續縮衣節食、等待曙光。

PMI PMI小百科 採購經理人指數（PMI）為一綜合性指標，係每月對受訪企業的採購經理人進行調查，並依調查結果編製成的指數。 調查範圍包括製造業與非製造業，製造業以新增訂單數量、生產數量、人力僱用數量、存貨，以及供應商交貨時間等5項細項，請經理人針對各項與上個月進行比較；非製造業則以商業活動、新增訂單數量、人力僱用數量，以及供應商交貨時間等4項進行比較。 採購經理人指數介於0%~100%之間，若高於50%表示製造業或非製造業景氣正處於擴張期，若低於50%表示處於緊縮期。 資料來源：國發會 看更多 關閉 以50%作為榮枯線，當指數高於50%，代表景氣呈現擴張，反之指數低於50%，代表呈現緊縮。

根據中經院調查，12月PMI持續緊縮，且指數下探創編以來最低，葉俊顯表示，電話訪查製造業廠商後，業者多表示仍在調整庫存，且有「旺季不旺」的現象，新增訂單沒有增加，也未看到明顯的年底拉貨效應。

不過中經院助研究員陳馨蕙補充，這次PMI數據不宜悲觀看待，因為存貨正往下走，而且部分產業可以看出銷庫存壓力降低，產業最驚慌階段的階段已經過去。

製造業未來6個月展望持續緊縮，指數則緩步回升，指數續揚4.0個百分點至29.3%。葉俊顯認為，此指標緊縮速度放緩，透露「廠商在等待觸底反彈的氛圍蠻重」。

值得一提的是，從產業別表現來看，化學暨生技醫療產業PMI回升至48.1%，葉俊顯指出，中國急解封造成大量確診，很多中國民眾赴香港、澳門、台灣、日本購買醫療用品，部分台灣生技醫療業者反映訂單有提升。

至於電子暨光學產業，葉俊顯指出，歐美市場還處在高通膨狀態，消費行為保守，導致消費性電子產品銷量不佳，影響產業表現。

中經院今天同步公布12月非製造業經理人指數（NMI），指數連續2個月擴張，續揚1.1個百分點至53.3%。

葉俊顯表示，NMI呈現完全不一樣的情況，業者喜迎旺季和解封商機，內需相關產業展望樂觀，住宿餐飲業便受惠於年前旺季跟報復性消費，多項指標都往上走。

中經院今天舉行PMI記者會，因原中經院院長張傳章向原借調學校中央大學申請歸建，院長一職自2023年1月起，由副院長葉俊顯接任；今天也是葉俊顯接任院長以來，首次主持PMI記者會。（編輯：潘羿菁）1120103