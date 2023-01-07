梁丹丰特展秀珍藏 14、15日講座子女分享旅遊繪畫

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市府文化局今天表示，藝文中心「丰采存珍：梁丹丰珍藏傳承畫展」，展出藝術家梁丹丰珍藏畫作，14日至15日推出講座，由其子女梁銘毅、梁銘剛分享絲路、瑞士等地旅遊繪畫。

市府文化局今天發布新聞表示，新北市板橋藝文中心即日起至2月19日展出「丰采存珍：梁丹丰珍藏傳承畫展」，是知名藝術家梁丹丰辭世後，首次公開展覽；展出梁丹丰深埋庫房許多從未展出的珍貴畫作，一窺她心中的風情畫。

文化局表示，梁丹丰1949年來台後，就長居新北永和，深耕在地超過一甲子，曾獲國家文藝獎等多項大獎。這次家屬整理其珍貴畫作，挑選出水彩、鉛筆、油畫及水墨，逾半未曾面世展出；除旅遊風景寫生，還有花卉描寫，溫暖的筆觸反映畫家心靈世界。

文化局表示，這次同步展出梁丹丰3名子女梁銘毅、梁銘剛、梁銘潛的畫作，3人各有自己的繪畫風格，如同他們自己所說，「繪畫與旅行是傳承的基因」。現場也展示重製梁丹丰於1967年重繪父親梁鼎銘的「惠州戰蹟圖」，擁有獨特的戰畫風格。

新聞稿說，梁丹丰的長女梁銘毅擅長鉛筆素描，人像畫、靜物畫都各有特色，1月14日將帶領民眾利用鉛筆「畫畫樂樂」，探索梁丹丰運用鉛筆的特色，畫出屬於自己的鉛筆畫。

文化局表示，梁丹丰長子梁銘剛是傑出的建築學者，其繪畫常以建築為題，他將於15日分享走筆各地建築與自然人文的豐盛，及隨行梁丹丰遍旅絲路、瑞士、義大利、梵諦岡、英國蘇格蘭愛丁堡的畫旅點滴。活動報名請上新北市藝文中心官網。（編輯：張銘坤）1120107