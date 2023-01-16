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繳醫療費行動支付 醫指付及iPASS MONEY雙管道繳費

2023/1/16 14:52
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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）台灣行動支付普及率近年持續成長，政府喊出2025年「行動支付普及率達9成」口號。為服務民眾就醫繳費需求，一卡通公司今天宣布醫指付APP新增iPASS MONEY支付服務上線。

「醫指付APP」為台灣醫療場域行動支付服務優質首選，包括衛生福利部專門委員彭美珍、社團法人台灣私立醫療院所協會理事長李飛鵬、台北長庚醫院院長黃集仁及醫界代表都出席今天記者會。

為服務民眾就醫繳費需求，不只醫指付APP本身新增「iPASS MONEY」支付功能，也同步增加LINE Pay內iPASS MONEY「生活繳費」管道，點選「醫療照護費」，輸入就診身分證字號、出生年月日及繳費醫療院區，即可查詢就診醫療費並使用iPASS MONEY繳納醫療帳單，手機即繳一指付。多管道繳納醫療費，民眾免排隊輕鬆繳納省時又便利。

「醫指付」大洸醫院管理顧問股份有限公司總經理吳明彥表示，目前醫指付有近百萬註冊會員，每月近新台幣7億元的醫療費用支付交易，因應越來越普及的行動支付，增加如iPASS MONEY等電子支付服務為市場所趨，多元支付服務及繳費管道，可增加服務廣度，除協助醫療院所提高民眾就醫滿意度，更提升醫療院所服務量能。

一卡通公司新聞稿表示，醫指付上線iPASS MONEY支付服務，也推出繳納醫療費優惠活動，今天起至3月31日期間，繳納任1筆醫療費即享iPASS MONEY儲值金10元回饋(每人最高限得100元)。首次使用生活繳費功能用戶，活動期間繳納任1筆醫療費且於繳費當月消費任一筆，加碼再享iPASS MONEY儲值金50元。

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此外，玉山銀行獨家加碼，活動期間連結玉山銀行數位帳戶新戶，繳納醫療費可享帳戶回饋金500元，綜合以上優惠，相當於最高可享650元等值回饋。活動期間繳納醫療費用戶，若於躍獅藥局指定門市消費任1筆，有機會抽中價值3320元Digimed智慧手錶與多項好禮。

一卡通表示，iPASS MONEY使用場域突破43萬個據點，是唯一具完整橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳四大領域的支付工具。一卡通電支服務iPASS Money為全台最多人使用社群支付工具，用戶透過iPASS MONEY可輕鬆在LINE社群中完成轉帳及揪團支付。每月轉帳金額已高達79.4億經濟規模，市占率68.81%；每月儲值金額突破175.8億，已連續14個月破百億，市占率68.59%。（編輯：孫承武）1120116

#玉山銀行
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