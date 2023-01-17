稻江學院改辦長照 高教工會質疑計畫書空洞

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（中央社記者陳至中台北17日電）高教工會今天開記者會質疑嘉義縣的稻江科技暨管理學院停辦後，申請改辦為長照機構，但計畫書內容空洞，缺乏具體專業規劃和人員配置，呼籲直接解散學校法人，讓校產回歸公共。

對此，教育部今天下午以文字回應，指已於民國111年12月1日經諮詢私校諮詢會、相關部會確認後，同意稻江改辦為長照法人，後續由嘉義縣政府監督管理。嘉義縣府目前已將相關捐助章程，送交法院裁定。

高教工會今天上午召開記者會，研究員陳柏謙指出，稻江校地是以低廉價格向台糖公司租用，如今學校已將師生趕走、不再經營教育事業，就沒道理繼續享有廉價租金優惠。

陳柏謙也指出，稻江轉型長照機構的計畫書極其空洞，針對改辦後長照機構的專業、具體規畫篇幅竟只有寥寥數頁，更完全缺乏具體的專業規劃與專業人員的配置。

出席記者會的政治大學社工所教授王增勇表示，稻江的改辦計畫書對業務的定位不清楚，且模糊反映在計畫書內使用名詞的不一致，一開始說是以照顧輕中度失能老人的日間照顧為主，但預算書內則變成以收容重度與極重度失能老人為主的住宿型機構，且規模高達400床，已屬於大型住宿型機構。

王增勇表示，稻江董事會應具有長照專業人士，才能勝任未來業務發展之指導與決策功能。其次，地區長照需求的評估，需要在地政府與社區長照專家學者的參與。目前稻江董事會不具備上述條件。

教育部今天下午以文字回應指出，稻江學院110學年度停辦，後續提出改辦計畫，教育部經諮詢嘉義縣政府、私校諮詢會等，於111年12月1日同意該法人改辦長照法人。

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教育部表示，學校改辦長照機構，比起一般長照機構，具有更高的公益和公共性質。因此要求稻江法人在改辦後，首屆董事要有教育部推薦的社會公正人士至少一人。如果要縮小規模辦理，須函請教育部表示意見。

另外，教育部指出，如果稻江學院3年內仍未設立長照機構，依照「私立學校法」第71條，法人將解散，剩餘財產比照「私立高級中等以上學校退場條例」第21條規定辦理，只能捐給退場基金、中央機關、公立學校，或是所在地的縣市政府。（編輯：李錫璋）1120117