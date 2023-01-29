更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查
生活

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
彩券開獎
新聞專題
彩券開獎2/300
首頁 / 生活

大樂透頭彩獎落台東縣 1注獨得3.3億元

2023/1/29 22:02（1/29 22:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大樂透第112015期29日晚間開獎，頭獎在台東縣開出，1注中獎獨得獎金新台幣3.3億元。（中央社檔案照片）
大樂透第112015期29日晚間開獎，頭獎在台東縣開出，1注中獎獨得獎金新台幣3.3億元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）大樂透第112015期今晚開獎，中獎號碼為27、02、09、15、08、31，特別號42；派彩結果，頭獎在台東縣開出，1注中獎獨得獎金新台幣3.3億元。

大樂透頭獎今天在台東縣台東市岩灣路101巷598號的億來發彩券行開出。

1月29日春節大紅包：09、24、48、10、29、04、08、05、11。本期大樂透春節大紅包開出42組，總中獎注數為62注，其中25組為單注中獎，14組為2注均分，3組為3注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為281組，剩餘79組，次期（1月30日）將繼續加開大紅包獎項。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1120129

#大樂透
#億來發彩券行
#台東縣
延伸閱讀
大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包【持續更新】大樂透頭獎2億元1人獨得 獎落桃園龜山大樂透頭獎1人獨得1.1億元台南開出 春節大紅包剩273組台彩春節加碼9億 大樂透連開17天增360組百萬獎
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
大樂透第112015期開獎