大樂透頭彩獎落台東縣 1注獨得3.3億元
2023/1/29 22:02（1/29 22:09 更新）
大樂透第112015期29日晚間開獎，頭獎在台東縣開出，1注中獎獨得獎金新台幣3.3億元。（中央社檔案照片）
（中央社台北29日電）大樂透第112015期今晚開獎，中獎號碼為27、02、09、15、08、31，特別號42；派彩結果，頭獎在台東縣開出，1注中獎獨得獎金新台幣3.3億元。
大樂透頭獎今天在台東縣台東市岩灣路101巷598號的億來發彩券行開出。
1月29日春節大紅包：09、24、48、10、29、04、08、05、11。本期大樂透春節大紅包開出42組，總中獎注數為62注，其中25組為單注中獎，14組為2注均分，3組為3注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為281組，剩餘79組，次期（1月30日）將繼續加開大紅包獎項。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1120129
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大樂透第112015期開獎