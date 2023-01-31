首款漫威英雄立體一卡通登場 2/1開放預購

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一卡通公司31日宣布推出首款漫威英雄系列LED立體造型卡，以漫威電影宇宙第4階段最重要的角色鋼鐵人、奇異博士、雷神索爾意象為主要設計，2月1日將開放預購。（一卡通公司提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄31日電）一卡通繼去年推出史迪奇及TUSM TUSM造型卡，今天宣布推出首款漫威英雄系列LED立體造型卡，包含鋼鐵人、奇異博士、雷神索爾3款，每款450元，2月1日上午11時開放預購。

近年儲值卡吹起3D造型收藏風，希望搏得卡迷們青睞，一卡通公司與迪士尼合作，繼去年推出一系列史迪奇及TUSM TUSM造型卡獲市場青睞，今天再宣布推出首款漫威英雄系列LED立體造型卡，包含漫威電影宇宙第四階段最重要的鋼鐵人、奇異博士、雷神索爾為主要設計。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

一卡通公司今天發布新聞稿指出，推出3款立體一卡通，參考最原始經典漫畫版本，包含控制時間的奇異博士「阿迦莫多之眼」、雷神索爾「雷神之鎚」，金屬質感做工精緻神還原、由鋼鐵人打造的「反應爐」。其中「阿迦莫多之眼」、「反應爐」加入LED發光元素，嗶卡時增添光影效果，相當酷炫威風。

一卡通公司表示，3款立體造型一卡通每個售價新台幣450元，3個合購價只要1299元，將在東海模型網路商店、模型格納庫、蝦皮商城搶先獨家預購，預購時間從2月1日上午11時起，預計4月底前陸續到貨，數量有限售完為止。（編輯：郭諭儒）1120131