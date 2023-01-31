早安世界》陳建仁今上任先拜會立法院 拚4月前普發6000元

陳建仁今上任拚4月前普發6000元 首次院會將邀六都首長

行政院長蘇貞昌30日率領內閣總辭，新舊內閣交接安排在31日。新閣首長名單公布之後，準發言人陳宗彥宣布政務次長級人事，包含外交部政務次長由中華經濟研究院專家李淳接任，總統府前副秘書長李俊俋擔任勞動部次長。對於民眾期待普發6000元現金，陳建仁上任第一天就安排拜會立法院長，2月1日也將拜會各黨團，若條例、預算都順利，系統開發也很有把握，有機會在4月之前提前發放。此外，新內閣2月2日的首次規畫將邀請六都首長列席。至於外交部政務次長人事，李淳表示，當前外交情勢有很多非傳統的議題，他期許自己能在當前國際情勢對台灣非常有利的情況下開拓新局。（看完整報導）

陳建仁內閣女性首長增至17% 4大原則攬才

行政院準發言人陳宗彥30日公布陳建仁內閣完整人事，女性首長共7位，占整體內閣17%。李孟諺表示，這次組閣原則有4大方向，包含穩健銜接政務、擴大世代參與、增加女性閣員以及延攬地方人才，因此可看出內閣組成是多數政務人員留任，也有年輕世代與中生代參與，其中環保署政務副署長由中原大學環境工程學系教授王雅玢接任，成為環保署成立36年來首名女性副署長。（看完整報導）

台股兔年紅盤大漲560點收復年線 新台幣爆量升2.31角

台灣股匯市兔年開紅盤迎來好彩頭，在春節期間，台積電在美國存託憑證（ADR）大漲7.49%，激勵台股農曆兔年紅盤日大漲560.89點，創歷年新春開紅盤最大漲點，一舉收復年線；外資法人30日大舉回補買超台股新台幣722.56億元，創史上第2大買超金額。新台幣對美元匯率方面，30日收盤在30.137元，勁揚2.31角，創下逾5個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額爆出24.345億美元的巨量。（看完整報導）

捷克總統當選人與蔡總統通話 雙方盼續推動緊密夥伴關係

捷克近期舉行總統大選，由曾任北約高層軍事首長的帕維爾以得票率58.32%勝出，將於3月初就職。帕維爾在外交立場上較親西方，尤其主張對俄羅斯和中國強硬，支持繼續軍援烏克蘭，並且視中國為安全威脅。總統蔡英文30日晚間與帕維爾通電話近15分鐘，恭賀帕維爾高票當選，盼捷克未來在帕維爾領導下，續與台灣合作推動緊密的夥伴關係。帕維爾則在推特發文表示，雙方在電話中同意加強兩國關係，他並期待未來與蔡總統見面。（看完整報導）

防疫措施將再放寬 室內口罩鬆綁時機預料本週公布

30日新增2萬2138例COVID-19本土病例，較上週一（大年初二）數字多出一倍，研判是因假期間多數醫療院所休診通報數較少，未來趨勢待觀察。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞30日公布最新定序125例Omicron確診病例，其中本土BA.2.75新興株首度超過半數，可能已經取代BA.5株，成為台灣近期主流病毒株。同時，防疫指揮官王必勝說明5大防疫措施放寬方向，包含口罩、邊境管制、確診隔離、通報定義、改類等，皆已進入討論階段，室內口罩鬆綁時機將於本週公布。（看完整報導）

紐時：中國大撒幣挖走台灣友邦 索羅門民眾反感日增

中國靠金錢外交頻挖台灣牆腳，在2019年讓南太島國索羅門群島終結與中華民國在1983年締結的邦交。「紐約時報」報導，中國與索羅門建交逾3年，雙方簽署安全、航空、電信等秘密協議，新建宏偉的中國大使館，建交前承諾建造的大型體育館也已動工，但有工人氣憤控訴工資低且沒有接受安全培訓就上工。反對黨領導人則說，中國鼓吹拖延索國選舉，並展開賄賂，以確保親中政客永續執政。公民團體指稱，在社區集會中，用中國資金買來的筆電播放歌頌中國的政治宣傳片，而中國財大氣粗的作為加劇了索國民眾的失望。（看完整報導）

江西少年校園失蹤106天警察找不到 村民在附近發現遺體

江西15歲高中生胡鑫宇在學校離奇失蹤106天後，被發現在一牆之隔的校旁樹林中縊吊身亡，這起案件震驚中國社會，因他自學校監控畫面中消失後下落不明，網路上出現各種聳動謠言，包括被人帶進醫院摘除器官等，找到遺體後，中國網友仍認為案件不單純，其中有3大疑點，包含通報遺體發現處的金雞山位於學校後方，與致遠中學僅一牆之隔，步行僅需5分鐘，但警方先前曾在相關區域進行地毯式搜尋卻沒有發現。（看完整報導）

中國女星香港影后春夏 疑聲援白紙運動遭封殺

中國30歲女星春夏曾奪下香港電影金像獎影后，據報導，去年11月中國爆發反疫情封控示威時，不少學生站出來力挺，春夏當時在微博轉發貼文寫下「孩子們站出來了，大人們應該保護他們。不要做可恥的大人」。此後，春夏疑似遭官方封殺，除了新片演出名單中沒有她的名字，央視春節晚會節目也未見她的身影。（看完整報導）

影片／巴基斯坦白夏瓦市清真寺爆炸案 已知61死逾150傷

巴基斯坦西北部白夏瓦市一處清真寺30日遭自殺炸彈客攻擊，已知至少61人死亡、超過150人受傷。爆炸發生當時，清真寺內聚集眾多參與禮拜的信眾，當局表示，有人被埋在瓦礫堆下，另有多人被送往當地醫院。清真寺的部分屋頂與牆壁塌陷，身上淌血的倖存者一瘸一拐逃離現場。聯合國秘書長古特瑞斯發聲嚴厲譴責，並形容這起攻擊令人深惡痛絕。（看完整報導）

「大安溪倚天劍」台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一

成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁和農委會林業試驗所助理研究員徐嘉君共同策劃的「找樹的人－巨木地圖計畫」，多年來持續探索台灣山林。徐嘉君表示，在透過全台空載光達資料時發現這棵編號55214的台灣杉高度約80公尺，有可能是台灣現有最高的樹，因此在農曆年間組成20人團隊前往台灣中部的大安溪上游測量，最後確認該樹達84.1公尺、樹圍約8.5公尺，不只是台灣第一高巨木，也是東亞第一高。徐嘉君說，現場的感覺像是武俠小說裡的「華山論劍」，而這棵55214又是最高的一棵，因此決定將它稱為「大安溪倚天劍」，象徵它的獨一無二。（看完整報導）