農業永續ESG專案聚焦3領域9類 農委會盼公私協力

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）因應氣候變遷，社會期待企業參與永續發展，農委會今天發布農業永續ESG專案，包含淨零永續、生態保育、暖心農村3領域9類，並對接聯合國永續指標，期盼公私協力推進永續。

ESG指環境（Environment）、社會責任（Social）及公司治理（Governance），是用於評估企業能否永續經營的重要指標。行政院農業委員會召開「公私協力 雙贏互利-農業永續ESG GO!」記者會，發布3大領域下的9項專案，期望企業參與農委會推展永續農業。

究竟什麼是農業永續ESG專案，舉例來說，在農委會統合出3大領域9類專案之前，與會的財團法人家樂福文教基金會執行長蘇小真因為接觸推廣福利雞蛋的台灣動物社會研究會，體認到動物與環境好，農業才會好，所以基金會響應參與農委會相關措施，開始銷售福利雞蛋，以利廢除籠飼雞蛋；之後也銷售有利環境永續的有機香蕉，還有石虎香蕉，藉此保育石虎。

另外，和泰汽車股份有限公司部長謝琴韻說，曾捐助車輛，提供保育石虎的工作人員使用。

參與農委會林務局推動造林工作的財團法人日月光環保永續基金會總監林浚南說，響應林務局的造林活動，迄今累計參與林務局下5個林區管理處的轄區造林工作，身為農家子弟的他，深感過去為了生計拿鋤頭，現在是為了保育，要讓生態豐富回來。

農委會主委陳吉仲說，國家要永續，企業就要永續經營，並以農業最需要優先推動，因為土地面積最大，從山到海，保育也包含其中，又光是水稻田，就攸關7成5的地下水的涵養，期望相關專案推出吸引更多企業參與。

農委會企劃處處長莊老達說明，3大領域9類專案為「淨零永續」領域的植生造林、循環農業、綠色農食3類專案；「生態保育」領域的陸域棲地、海域棲地、特定物種3類專案；「暖心農村」領域的零飢餓、農村文化、技藝傳承3類專案。

莊老達強調，參與上述專案，可對應至聯合國的永續指標（SDGs），包含「強化弱勢群體的社會經濟安全照顧服務」「確保環境品質及永續管理環境資源」「減少國內及國家間的不平等」「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，以及「保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化」等指標。

舉例來說，「綠色農食」專案包含參與有機農田認養、採購有機農產品、辦理綠色農民市集，支持友善耕作審認團體、推動動物福利等。

農委會補充，因應氣候變遷，永續發展意識興起，除了1995年聯合國倡議全世界跨國公司參與減少全球化負面影響的行動，跨國企業也開始要求上下游供應鏈須達到碳中和等永續指標，同時金管會也要求企業揭露企業ESG資訊揭露；為滿足企業達到相關要求，農委會推出農業永續ESG專案對接。（編輯：管中維）1120207