入境捐血限制是否鬆綁 血基會：安全是最大考量

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）全台血庫只剩3.4天，各地血液庫存量拉警報，隨COVID-19疫情趨緩，入境後14天才可捐血的防疫限制是否鬆綁，緩解庫存？血液基金會今天表示，輸血安全性仍是最大考量。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用3.4天，其中A型血庫存量剩3.4天、B型血剩5天、O型血2.4天、AB型血5.1天。

長達10天的農曆年假結束後，自開工以來，下雨和氣溫偏低影響了民眾捐血的意願，血液基金會今天下午再度發布新聞稿呼籲熱血民眾，趁著好天氣挽袖捐血，幫助需要輸血治療的病人。

面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，血液基金會的防疫措施仍是回國後14天才可捐血，因為遇上國門重啟後第1個農曆春節長假，不少民眾選擇在假期前後出國旅遊，增加募血的難度。

血液基金會公關處長黎蕾今天傍晚接受媒體聯訪時表示，是否解除入境後14天才可捐血的防疫限制，緩解現階段缺血困境，需要經由內部討論，不只是COVID-19，若民眾從其他傳染病疫區，同樣會有輸血限制，現階段還沒有開始商議，輸血安全性是最大考量。

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，返國後捐血規定是由血液基金會修訂，指揮中心並沒有強制要求，若血基會有意願鬆綁入境捐血限制，建議可以參考其他國家作法，搜集、諮詢專家意見，有需要時指揮中心也願意協助評估風險。

據血基會統計，自112年1月1日至2月7日止，血液供應醫院數量較去年同期成長4%，但捐血人數較去年同期少6%，呈現入不敷出的窘境。血基會表示，醫院端用血量增加，研判是天冷心血管疾病發生機率較高；另外，疫情漸穩定，不少過去延遲的手術近期陸續安排開刀，也是原因。（編輯：李亨山）1120208