桃園市國中小比照高中 代理教師實施全年聘期

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桃園市政府教育局10日宣布，桃園市立國中小學及公幼，自111學年度起，比照公立高中實施「代理教師全年聘期」。（桃園市教育局提供）中央社記者葉臻傳真 112年2月10日

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（中央社記者葉臻桃園10日電）桃園市政府教育局今天宣布，桃園市立國中小學及公幼，自111學年度起，比照公立高中實施「代理教師全年聘期」，讓代理教師與正式教師同工同酬，領到完整的12個月薪水。

教育局表示，桃園市高中代理教師自107學年度起已實施「全年聘期」，但國中小及公立幼兒園代理教師卻未落實此一制度，今天宣布後，市立高中、國中、國小及公立幼兒園任教的代理教師皆適用全年聘期，可保障與正式教師有「同工同酬」的待遇。

教育局解釋，一直以來，國中小未兼任行政職務的代理教師，必須在寒暑假備課、協助處理班務或校務活動，與正式教師工作相同，聘期卻大多自當年8月27日起算至次年7月2日止，只有10個月又7天。

教育局表示，桃園市立國中小學及公幼將自111學年度起實施「代理教師全年聘期」，已聘任在案的代理教師不追溯起聘日，聘期迄日延長至今年7月31日；111學年度第2學期各校辦理代理（代課）教師甄選或再聘，聘期始日則皆為今年2月1日，並以實際到職日聘任。

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教育局也說，目前六都針對「未兼行政職務代理教師」部分，僅有台北市針對再聘用的代理教師給予完整聘期，高雄市則是在提報教育局同意的前提下，給予完整聘期，其餘新北市、台中市、台南市皆未給予完整聘期。

教育局說，如今桃園市宣布一律實施市立高中、國中、國小及公立幼兒園「代理教師全年聘期」，是率先六都，給予代理教師完整的權益保障。（編輯：李錫璋）1120210