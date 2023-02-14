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年輕族群性病數緩升 疾管署情人節籲安全性行為

2023/2/14 16:03（2/14 16:30 更新）
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近年梅毒、淋病等性病的年輕族群新增確診數緩升，超過9成曾有不安全性行為，疾管署提醒，過程使用保險套才能守護彼此。（圖取自Unsplash圖庫）
近年梅毒、淋病等性病的年輕族群新增確診數緩升，超過9成曾有不安全性行為，疾管署提醒，過程使用保險套才能守護彼此。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳婕翎台北14日電）今天是西洋情人節，親密關係能為感情加溫，但據衛福部統計，近年梅毒、淋病等性病的年輕族群新增確診數緩升，超過9成曾有不安全性行為，疾管署提醒，過程使用保險套才能守護彼此。

據疾病管制署統計資料，過去3年之間，愛滋病毒感染者下降，但有其他性病悄悄緩升，淋病每年新增確診人數從7082人、7381人一路上升至8015人，7成病例是30歲以下族群；梅毒新增人數也是逐年增加，從全年新增病例數從8800人增加到9631人，近6成是35歲以下個案。

疾管署副署長羅一鈞今天下午接受媒體聯訪時表示，近年新增的梅毒、淋病等性病個案以年輕群族為主，其中超過9成的感染危險因子是不安全性行為。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年期間，年輕人對於呼吸道傳染病防疫重視提升，但性病防疫措施觀念卻沒有。

羅一鈞提醒，有性行為時，應主動要求對方或自己全程正確使用保險套，搭配水性潤滑液，預防感染性傳染病，除了全程戴保險套，篩檢也是非常重要的，只要曾有性行為的民眾，都建議至少進行1次愛滋篩檢。

羅一鈞說，在篩檢愛滋時，通常會同時篩檢梅毒，至於淋病，因為沒有症狀時，檢驗不易，當出現泌尿道症狀就醫時，醫師會評估檢查必要性；另外，若有不安全性行為者，則建議至少每年篩檢1次。

全國有82家醫事機構提供愛滋匿名篩檢諮詢服務，檢驗過程以匿名方式進行，並由專人提供衛教諮詢、確認檢驗及轉介就醫等相關服務；民眾也可透過人工發放、自動服務機及網路訂購超商取貨，3大通路取得愛滋自我篩檢試劑。

另外，有感染愛滋風險的民眾，鼓勵透過服用暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）藥物，使體內有足夠藥物濃度預防感染，保護效果可達90%以上，全國有63家公費PrEP服務醫療院所，提供愛滋感染者配偶或伴侶及35歲以下年輕族群整合型服務，還有95家醫療院所提供自費服務。（編輯：陳政偉）1120214

#羅一鈞
#疾管署
#衛福部
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