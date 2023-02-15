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六都代理教師享全年聘期薪水 教團籲加速全國一致

2023/2/15 14:36
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（中央社記者陳婕翎台北15日電）桃園市、高雄市、台南市、新北市、台中市陸續宣布代理教師全年聘期、全年薪水，目前六都皆如此。全教總今天呼籲全國聘期應一致，期盼今年8月1日起落實對代理教師基本權保障。

台北市早已給予代理教師全年聘期和薪資，桃園市教育局是在日前宣布，桃園市立國中小學及公幼，自111學年度起比照公立高中實施「代理教師全年聘期」，代理教師與正式教師同工同酬，領12個月薪水，這2天高雄市、台南市、新北市、台中市、苗栗縣相繼宣布跟進。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天舉行記者會，再度爭取全國聘期一致，希望能穩定師資，提升在地教育品質。

全教總理事長侯俊良表示，教育部已明確政策方向，將朝全國統一聘期方向規劃，預定112學年度開始實施，長期存在校園的亂象，可望獲得根本性處理，期盼各縣市盡快跟上腳步，若無法立即適用，至少也應自今年8月1日起落實對代理教師基本權益保障。

由於六都以外縣市之中，金門縣、嘉義市也已實施代理教師完整聘期與薪水，侯俊良提到，屏東縣預計近期宣布跟進，其餘縣市多數還沒表態。

桃園市教師會、高雄市教師職業工會、台南市教育產業工會及台中市教師職業工會都表示，對相關縣市府團隊表達高度肯定，期盼繼續優化政策，共同提升國教品質。（編輯：陳清芳）1120215

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